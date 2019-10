Het is nog niet duidelijk of Donyell Malen en Steven Bergwijn zondag in actie kunnen komen voor PSV in het thuisduel met AZ. De twee aanvallers kampen met lichte blessures en zijn daardoor allebei een twijfelgeval.

"Met Donyell en Steven gaat het goed. We bekijken na de laatste training of ze klaar zijn voor AZ", zei PSV-coach Mark van Bommel vrijdag op de persconferentie in aanloop naar de Eredivisie-wedstrijd.

Malen deed donderdag vanwege een enkelblessure al niet mee in het Europa League-duel met LASK (0-0). Bergwijn kreeg in de slotfase van die wedstrijd last van zijn hamstring.

De twee aanvallers zijn dit seizoen van grote waarde voor PSV. De twintigjarige Malen heeft na tien duels in de Eredivisie tien goals en drie assists, terwijl de twee jaar oudere Bergwijn op twee doelpunten en zeven assists staat.

Steven Bergwijn voelde aan zijn hamstring in het duel met LASK en is daardoor een vraagteken voor zondag. (Foto: Pro Shots)

PSV zonder Hendrix en Viergever

PSV kan tegen AZ in ieder geval geen beroep doen op Jorrit Hendrix en Nick Viergever. Beide spelers zijn voor twee competitiewedstrijden geschorst na hun rode kaart van afgelopen zaterdag tegen FC Utrecht (3-0-verlies).

De schorsing van Viergever is goed nieuws voor Daniel Schwaab. Van Bommel zei dat de Duitser, net als tegen LASK, in de basis zal starten tegen AZ. De PSV-trainer weet alleen nog niet met wie Schwaab in het hart van de defensie zal staan.

Het duel tussen PSV en AZ in het Philips Stadion begint zondag om 14.30 uur en staat onder leiding van arbiter Pol van Boekel. De Eindhovenaren bezetten momenteel de tweede plaats met 23 punten uit tien duels, terwijl de formatie uit Alkmaar vierde staat en drie punten minder heeft.

