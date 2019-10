Jay-Roy Grot heeft nog geen contact gehad met Riechedly Bazoer na het incident op de training van afgelopen woensdag. Als gevolg daarvan werd de 23-jarige Bazoer donderdag door Vitesse uit de selectie gezet.

"Hij heeft mij niet gebeld en ik heb hem nog niet gesproken. Er zijn dus ook nog geen excuses. Ik sta open voor alles. Het is alleen aan hem wat hij wil", zegt Grot vrijdag in zijn eerste reactie op het voorval in gesprek met Omroep Gelderland.

"Of ik dat vreemd vind? Hij gaat er maar mee om hoe hij er mee om wil gaan, ik ben gewoon rustig", vervolgt de 21-jarige aanvaller. "Voor mij is het geen groot probleem. Ik denk alleen niet dat dit op het trainingsveld hoort, maar dat is aan hem."

Volgens Omroep Gelderland ontstond tijdens de open training van woensdag een handgemeen tussen Bazoer en aanvaller Grot. Nadat Bazoer zijn medespeler had uitgescholden, zou hij van het veld zijn gestuurd.

Daarop zou de zesvoudig Oranje-international zich volgens toeschouwers langs de lijn woedend tot trainer Leonid Slutsky hebben gericht. "Fuck off, I don't want to play for your team (Rot op, ik wil niet voor jouw team spelen, red.)", zei Bazoer naar verluidt tegen zijn Russische coach.

Grot zat de afgelopen weken voornamelijk op de bank bij Vitesse en de verbanning van Bazoer kan goed uitpakken voor de geboren Arnhemmer. "Ik hoop dat ik inderdaad nu terugkeer in de basis. Zo heeft elk nadeel toch wel weer zijn voordeel."

Riechedly Bazoer maakt voorlopig geen deel uit van de Vitesse-selectie. (Foto: Pro Shots)

Trainer Slutsky wil weinig kwijt over incident

Coach Slutsky wilde niet te veel woorden vuil maken aan het incident op de training. De 48-jarige Slutsky zegt ook niet te weten wat er precies is gebeurd.

"Ik wil alleen praten over spelers die gaan spelen. We hebben een officieel statement naar buiten gebracht en daar houd ik mij aan", aldus Slutsky. "Ik heb geen idee wat er is gebeurd, alles is goed."

Vitesse won zeven van zijn eerste tien competitiewedstrijden en bezet momenteel de verdienstelijke derde plek in de Eredivisie. Koploper Ajax heeft drie punten meer, terwijl nummer twee PSV net als Vitesse 23 punten heeft.

Vitesse bereidt zich momenteel voor op de thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag van zaterdag (aftrap 19.45 uur). De ploeg van trainer Alfons Groenendijk staat met acht punten op de teleurstellende zestiende plaats in de Eredivisie.

