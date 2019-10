Frank de Boer is zeer te spreken over het optreden van zijn Atlanta United in de kwartfinales van de play-offs voor de titel in de Noord-Amerikaanse MLS. De titelverdediger won in de nacht van donderdag op vrijdag (Nederlandse tijd) met 2-0 van Philadelphia Union.

"We hebben grote stappen gezet. We herkennen de momenten waarop we druk moeten zetten en wanneer we het compact moeten houden", zei de 49-jarige coach na afloop van het duel in het Mercedes-Benz Stadium.

Door de 2-0-zege op Philadelphia Union (doelpunten van Julian Gressel en topschutter Josef Martínez) staat Atlanta United wederom in de halve finales van de play-offs. Voor een plek in de eindstrijd moet de formatie van De Boer op 31 oktober afrekenen met Toronto FC.

"Ik vind dat we steeds sterker worden. Maar ik denk dat we nog beter kunnen, zoals echt de volle negentig minuten domineren", vervolgde De Boer. "Maar ik ben wel heel blij met de progressie van het team dit seizoen."

Spelers van Atlanta United vieren feest na de 1-0 tegen Philadelphia Union. (Foto: Pro Shots)

De Boer prijst volwassenheid van Atlanta United

De oud-coach van Ajax, Internazionale en Crystal Palace koos in de laatste zeven wedstrijden van Atlanta United voor een formatie met drie verdedigers. Tegen Philadelphia Union traden 'The Five Stripes' aan met vier verdedigers.

"We hebben vandaag ook laten zien dat we ons met vier verdedigers snel kunnen aanpassen aan een ander systeem. Dat zorgt ook voor problemen bij onze tegenstander. We hebben erg volwassen gespeeld", aldus De Boer.

Atlanta United won dit jaar onder De Boer al de US Open Cup (de Amerikaanse beker) en de Campeones Cup, een duel tussen de kampioen van de MLS en de winnaar van het Mexicaanse toernooi Campeón de Campeones.

Vorig jaar pakte Atlanta onder leiding van coach Gerardo Martino de MLS-titel door in de finale van de play-offs met 2-0 van Portland Timbers te winnen.