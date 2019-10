Kenneth Vermeer heeft geen goed woord over voor de manier waarop Young Boys donderdag een tweede strafschop kreeg in het Europa League-duel met Feyenoord. De keeper stelt dat hij niets verkeerd deed.

In de 27e minuut oordeelde scheidsrechter Jakob Kehlet dat Vermeer een overtreding op aanvaller Roger Assalé maakte; uit de toegekende penalty zorgde Jean-Pierre Nsame voor 2-0. Eerder had Assalé zelf uit een strafschop al de score geopend.

"De tweede penalty was totaal niet terecht. Ik ging naar de bal en trok mijn handen terug. Je kon aan de manier van vallen zien dat er niets aan de hand was", aldus Vermeer bij FOX Sports.

"Het was een schwalbe. Ik werd gewoon in de maling genomen. Als je een beetje verstand van voetbal hebt, kun je zien dat het een schwalbe is."

Feyenoord speelde in de tweede helft beter dan in de eerste helft, maar kon niets meer aan de 2-0-stand veranderen. De ploeg van coach Jaap Stam staat na drie duels vierde en laatste in groep G.

Kenneth Vermeer krijgt tot zijn ontsteltenis een gele kaart van scheidsrechter Jakob Kehlet. (Foto: Pro Shots)

'Moesten wennen aan het veld'

Volgens de 33-jarige Vermeer was de nederlaag in Zwitserland mede te wijten aan het kunstgrasveld. "We moesten wennen. Als we een bal iets voor de man wilden geven, ging hij weer te hard. We hebben woensdag op het veld getraind, maar het bleek niet voldoende."

De keeper beaamde dat Feyenoord na rust beter speelde, maar vindt ook dat dat te weinig opleverde. "We maakten goed gebruik van de ruimtes, maar moeten dat omzetten in kansen. We hebben in totaal een keer of twee op doel geschoten, dat is te weinig."

Over twee weken komt Young Boys naar Rotterdam, waarna Feyenoord op 28 november nog thuis tegen Rangers FC speelt en op 12 december op bezoek gaat bij FC Porto.

Zondag wacht eerst De Klassieker tegen Eredivisie-koploper Ajax. De wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA begint om 16.45 uur.

