Zlatan Ibrahimovic weet niet of hij ook volgend seizoen de kleuren van Los Angeles Galaxy verdedigt. De Zweed, die nog een contract tot eind dit jaar heeft, werd in de nacht van donderdag op vrijdag (Nederlandse tijd) met zijn club uitgeschakeld in de strijd om de titel van de Noord-Amerikaanse MLS.

"Het is nog te vroeg om daarover te praten. Ik heb nog een contract voor twee maanden. We zullen zien wat er gaat gebeuren", zei de 38-jarige Ibrahimovic na afloop van het duel met Los Angeles FC (5-3-verlies) tegen ESPN.

Ibrahimovic speelt sinds begin 2018 voor de formatie uit de Verenigde Staten. "Als ik blijf, zal dat goed zijn voor de MLS, want de hele wereld zal er dan naar kijken. Als ik vertrek, dan zal niemand meer weten wat de MLS is."

Door de nederlaag tegen Los Angeles FC in de kwartfinales van de play-offs is het seizoen voorbij voor LA Galaxy. Ibrahimovic gaf nog de assist op de aansluitingstreffer van Cristian Pavón (2-1) en tekende vlak na de pauze zelf voor de 2-2, maar kon een nederlaag niet voorkomen.

"Er werd veel gescoord. Dat is altijd leuk om te zien, maar niemand wil verliezen", aldus Ibrahimovic. "We hebben het hele seizoen meer goals tegen gekregen dan gescoord. We moeten daarom teleurgesteld zijn. We maken fouten en die worden afgestraft."

Ibrahimovic niet te spreken over scheidsrechter

De oud-speler van Ajax, Juventus, Internazionale, FC Barcelona, AC Milan, Paris Saint-Germain en Manchester United had verder geen goed woord over voor de arbitrage. Bij de 2-0 van Los Angeles FC (gescoord door Carlos Vela) zou aangever Brian Rodríguez nipt buitenspel hebben gestaan.

"Wist de scheidsrechter dat niet? Wat was hij boven aan het doen, koffiedrinken met Magic Johnson (mede-eigenaar van Los Angeles FC, red)?", vroeg de aanvaller zich af. "De scheids zei dat hij een signaal nodig had van de VAR, maar wat was die aan het doen? Maar ik wil geen verliezer zijn die klaagt over de arbitrage, want dat is beneden mijn niveau."

Zonder Ibrahimovic en LA Galaxy gaan de play-offs voor de titel eind oktober verder. Los Angeles FC speelt in de halve finales tegen Seattle Sounders en het Atlanta United van Frank de Boer neemt het op tegen Toronto FC.