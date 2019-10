Frank de Boer heeft nog altijd zicht op de titel in de Verenigde Staten met Atlanta United. Zijn ploeg won in de nacht van donderdag op vrijdag (Nederlandse tijd) met 2-0 van Philadelphia Union en staat in de halve finales van de play-offs in de Major League Soccer (MLS).

Halverwege was de stand 1-0 door een doelpunt van Julian Gressel en in de slotfase bepaalde sterspeler Josef Martínez de eindstand in het Mercedes-Benz Stadium.

In de strijd om een plek in de finale van de play-offs van de MLS wacht volgende week in de nacht van woensdag op donderdag (Nederlandse tijd) een confrontatie met Toronto FC. De andere halve eindstrijd gaat tussen Los Angeles FC en Seattle Sounders.

Los Angeles FC was in de kwartfinales met 5-3 te sterk voor het Los Angeles Galaxy van Zlatan Ibrahimovic. De Zweed zorgde vlak na rust voor 2-2, maar kon een nederlaag dus niet voorkomen.

De play-offs in de MLS gaan iedere ronde over slechts één duel. De finale is op 10 november. Het Atlanta United van De Boer is de regerend landskampioen.

Vorig jaar werd onder leiding van coach Gerardo Martino de titel gepakt door in de finale van de play-offs met 2-0 te winnen van Portland Timbers.

