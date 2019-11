PSV-trainer Mark van Bommel neemt het zichzelf kwalijk dat hij Steven Bergwijn donderdag in de slotfase van het doelpuntloze Europa League-duel met LASK niet naar de kant haalde. De aanvaller liep een hamstringblessure op en speelde de wedstrijd strompelend uit.

Bergwijn voelde het in de 83e minuut in zijn hamstring schieten, net op het moment dat Van Bommel op het punt stond om een dubbele wissel toe te passen. Mede op verzoek van Bergwijn besloot de coach om de aanvaller te laten staan.

"Steven gaf zelf aan dat het wel ging, maar ik had hem op dat moment gewoon moeten wisselen. Al vond ik Steven vanavond geweldig spelen. Hij was de beste man van het veld", aldus Van Bommel bij FOX Sports.

De blessure van Bergwijn betekent dat hij een groot vraagteken is voor de topper van zondag tegen AZ. Van Bommel weet bovendien nog niet of hij over de eveneens geblesseerde Donyell Malen kan beschikken, die tegen LASK ontbrak.

"Het is nu gewoon hopen dat de schade meevalt", aldus de trainer over Bergwijn. "Dat weten we vrijdag, dan wordt hij onderzocht."

Steven Bergwijn speelde de wedstrijd ondanks hamstringklachten uit. (Foto: Pro Shots)

Bergwijn: 'Het voelde steeds stijver'

Bergwijn gaf eveneens toe dat hij zich had moeten laten wisselen. "Ik had tijdens de wedstrijd nergens last van, maar ineens schoot het erin. Toen de trainer wilde wisselen, gaf ik aan dat het met mij wel ging. Maar naar het einde toe voelde het steeds stijver en stijver", zei hij.

Bergwijn stond in de spits bij afwezigheid van Malen en kwam meerdere keren in de gelegenheid om te scoren, maar net als zijn ploeggenoten slaagde hij er niet in om LASK-doelman Alexander Schlager te passeren.

"We hebben genoeg kansen gehad, ikzelf ook", aldus Bergwijn. "Als we het wat beter hadden uitgespeeld, dan hadden we hier makkelijk gewonnen. Ik denk dat we na de nederlaag tegen FC Utrecht wel iets recht hebben gezet, maar het is balen dat we niet scoorden."

Van Bommel: "De intensiteit was goed, we waren sterk in de opbouw en bleven geduldig. We waren alleen slordig in het afmaken van kansen."

Ondanks het teleurstellende gelijkspel staat PSV er nog steeds prima voor in groep D van de Europa League. De Eindhovenaren hebben zeven punten uit drie duels en gaan daarmee aan de leiding. Over twee weken volgt een uitduel met LASK.