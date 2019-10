De spelers van AZ hadden in de rust van het Europa League-duel met FC Astana al het gevoel dat ze op weg waren naar een grote uitslag. De Alkmaarders walsten donderdag uiteindelijk met 6-0 over de Kazachse ploeg heen en boekten hun grootste Europese zege sinds 1980.

"Het kon slechter, dit was een mooie avond", jubelde Teun Koopmeiners na de overwinning tegen FOX Sports. "Een uitslag van 6-0 in de groepsfase van de Europa League, dat zegt toch wel iets."

Koopmeiners, die met twee benutte strafschoppen een belangrijk aandeel in de zege had, realiseerde zich wel dat Astana een stuk defensiever speelde dan Manchester United en FK Partizan. Tegen United (0-0) pakte AZ voor eigen publiek een punt en in Servië speelde de ploeg met 2-2 gelijk.

"Zij zakten wat meer in dan de tegenstanders in de vorige wedstrijden", aldus de aanvoerder. "Manchester United wilde voetballen en Partizan ook wel. We wisten dat het lastig kon worden en snakten dan ook naar die eerste goal. Gelukkig viel de tweede kort daarna, waardoor we op rozen zaten."

AZ zocht vanaf de aftrap de aanval en creëerde de nodige kansen, maar kwam pas in de slotfase van de eerste helft met 2-0 voor door een penalty van Koopmeiners en een doelpunt van Myron Boadu.

Teun Koopmeiners benutte twee strafschoppen voor AZ. (Foto: Pro Shots)

'We hoopten ze in een mentale sleur te brengen'

In de tweede helft gingen de Alkmaarders op dezelfde voet verder, al duurde het tot de 77e minuut tot de 3-0 van Calvin Stengs viel. Daarna voerden Koopmeiners, invaller Yukinari Sugawara en Oussama Idrissi de score nog verder op.

"We wilden ze flink onder druk zetten door vele kansen te creëren. Daarmee hoopten we ze ook in een mentale sleur te brengen", liet Koopmeiners weten. "We zeiden in de rust al tegen elkaar dat ze rijp waren voor de slachtbank. Dan is het mooi dat we er in de tweede helft nog vier maakten."

AZ boekte zo zijn grootste overwinning in Europees verband sinds 1980, toen het Luxemburgse Red Boys Differdange in de UEFA Cup eveneens met 6-0 werd verslagen. Bovendien evenaarde de nummer vier van de Eredivisie de grootste Europese zege van een Nederlandse club in deze eeuw. In 2000 walste Ajax in de UEFA Cup met 0-6 over KAA Gent heen.

Door de eerste overwinning in de poulefase staat AZ met vijf punten uit drie duels nu tweede in groep L. Manchester United, dat in de andere wedstrijd in deze poule met 0-1 won bij FK Partizan, gaat met zeven punten aan kop. Over twee weken wacht AZ de verre reis naar Kazachstan voor de uitwedstrijd tegen FC Astana.

Stand groep L 1. Manchester United 3-7 (2-0)

2. AZ 3-5 (8-2)

3. FK Partizan 3-4 (4-4)

4. FC Astana 3-0 (1-9)

