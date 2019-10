Jaap Stam baalt vreselijk van de nederlaag van Feyenoord in de Europa League tegen Young Boys. De coach vond dat de Rotterdammers een groot deel van het duel domineerden, maar de Zwitsers wonnen donderdag wel met 2-0.

"In het begin moesten we wennen aan het veld. Daarna pakten we het goed op, speelden we goed voetbal, domineerden we ook de wedstrijd en kwamen we bij hun doel terecht", begon de 47-jarige Stam zijn verhaal na afloop van het duel bij FOX Sports.

"Alleen moet je af en toe zelf ook de trekker overhalen en wat zakelijker zijn om te scoren. Dat lukte dan helaas niet. We zijn soms net niet doortastend genoeg."

Feyenoord gaf tegen Young Boys weinig echte kansen weg, maar na een domme handsbal van Edgar Ié en vervolgens een overtreding van doelman Kenneth Vermeer wist de thuisploeg via Roger Assalé en Jean-Pierre Nsame twee keer te scoren vanaf 11 meter.

"Zij hebben één schot op doel gehad door echt te voetballen, maar ze winnen wel en dat hebben we aan onszelf te wijten, met name door de eerste goal", doelde Stam op de handsbal van Ié. "Het lijkt wel exemplarisch voor ons. Het zit wat dat betreft allemaal niet mee."

Spelers van Feyenoord balen na een treffer van Young Boys. (Foto: Pro Shots)

Stam zet vraagtekens bij tweede penalty

Stam zag vanaf de kant hoe de Zwitsers dus twee keer wisten te scoren vanuit een strafschop. "De eerste is een moment van verstandsverbijstering of een reactie van Ié. De tweede is volgens mij geen penalty. Als er een VAR was geweest, hadden ze er misschien wel naar gekeken."

Door de nederlaag staat Feyenoord laatste in poule G met drie punten uit drie duels. Rangers FC en FC Porto hebben vier punten, terwijl Young Boys de groep leidt met zes punten.

Voor Feyenoord wacht zondag opnieuw een moeilijke uitwedstrijd. De Rotterdammers gaan in de Eredivisie op bezoek bij koploper Ajax (aftrap 16.45 uur).

