Tonny Vilhena heeft FC Krasnodar donderdag met een doelpunt aan een 0-2-uitzege op Trabzonspor geholpen in de Europa League. Eerder op de avond verspeelde VfL Wolfsburg ondanks een treffer van Wout Weghorst een voorsprong bij AA Gent: 2-2.

Vilhena stelde in blessuretijd de drie punten veilig voor Krasnodar tegen Trabzonspor. De middenvelder bepaalde de eindstand na een combinatie met voormalig AZ-spits Ari. Marcus Berg, in het verleden actief voor PSV en FC Groningen, maakte de andere treffer voor de Russen.

Door de zege staat Krasnodar met drie punten nu derde in groep C. FC Basel, dat in Spanje met 0-1 won van Getafe, gaat met zeven punten aan kop in deze poule. Getafe bezet met zes punten de tweede plaats en Trabzonspor is met één punt hekkensluiter.

Wolfsburg, met ook Jeffrey Bruma in de basis, kwam tegen Gent al vroeg op voorsprong. Weghorst tikte volledig vrij bij de tweede paal een voorzet van Marcel Tisserand binnen. João Victor verdubbelde de marge en vlak voor rust zorgde Roman Yaremchuk voor de aansluitingstreffer. Diep in de blessuretijd maakte Yaremchuk ook nog de 2-2.

De Duitse club gaat met vijf punten uit drie duels nog wel aan de leiding in groep I. KAA Gent heeft ook vijf punten en staat tweede. In dezelfde poule eindigde Saint-Etienne-FC Oleksandriya in 1-1. Beide clubs hebben twee punten na drie speelrondes.

Wout Weghorst opende de score voor VfL Wolfsburg bij AA Gent. (Foto: Pro Shots)

Luuk de Jong kort na rust gewisseld bij zege Sevilla

In groep A boekte Luuk de Jong de derde overwinning met Sevilla. De Oranje-international, die vroeg in de tweede helft werd gewisseld, won met zijn ploeg voor eigen publiek met 3-0 van het Luxemburgse F91 Dudelange. Franco Vázquez scoorde twee keer voor de Spanjaarden en Munir El Haddadi eenmaal.

Met negen punten uit drie duels is Sevilla hard op weg naar de knock-outfase. De ploeg van coach Julen Lopetegui heeft vijf punten voorsprong op FK Qarabag uit Azerbeidzjan, dat eerder op de avond met 2-2 gelijkspeelde tegen het Cypriotische APOEL Nicosia.

Justin Kluivert gaf met AS Roma de drie punten weg tegen Borussia Mönchengladbach: 1-1. Nicolò Zaniolo leek zich tot man van de wedstrijd te ontpoppen met de openingstreffer na een half uur, maar Lars Stindl schoot diep in blessuretijd raak voor de Duitsers vanaf 11 meter.

In het andere duel in deze groep J won Istanbul Basaksehir met 1-0 van Wolfsberger. Zo gaat AS Roma na drie duels aan de leiding met vijf punten. Istanbul Basaksehir en Wolfsberger hebben vier punten en Borussia Mönchengladbach is de hekkensluiter met twee punten.

Nicolas Pepé maakt in de slotfase de winnende goal voor Arsenal tegen Vitória SC. (Foto: Pro Shots)

Zwaarbevochten overwinning Arsenal op Vitória

Arsenal had het in Londen behoorlijk lastig met het Portugese Vitória SC: 3-2. 'The Gunners', die met een B-ploeg speelden, kwamen in de eerste helft tot twee keer toe op achterstand. Pas in de slotfase bezorgde invaller Nicolas Pépé de Engelsen met twee goals de winst.

Door de overwinning gaat Arsenal met negen punten aan kop in groep F. De Londenaren hebben drie punten voorsprong op Eintracht Frankfurt, dat met 2-1 te sterk was voor Standard Luik. Bas Dost behoorde niet tot de wedstrijdselectie van Frankfurt.

Met Joeri de Kamps en Myenty Abena in de basis verloor Slovan Bratislava thuis van Wolverhampton Wanderers (1-2), terwijl in diezelfde groep Jeremain Lens op de bank bleef bij Besiktas (1-2-verlies tegen SC Braga). Ook Jody Lukoki, die na een uur werd gewisseld, ging onderuit; Ludogorets verloor in eigen huis met 0-1 van Espanyol.

