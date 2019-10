AZ heeft donderdagavond een indrukwekkende overwinning geboekt in de groepsfase van de Europa League. De ploeg van coach Arne Slot haalde in Den Haag met 6-0 uit tegen FC Astana uit Kazachstan.

Teun Koopmeiners opende in de slotfase van de eerste helft uit een strafschop de score voor AZ. Enkele minuten later zorgde Myron Boadu voor de tweede treffer in het Cars Jean Stadion, waar de Alkmaarders vanwege de werkzaamheden in het AFAS Stadion nog altijd hun thuisduels afwerken.

Ook in de tweede helft ging de 'thuisploeg' op jacht naar doelpunten en dat resulteerde een klein kwartier voor tijd in de 3-0 van Calvin Stengs. In de slotfase voerden Koopmeiners (penalty), invaller Yukinari Sugawara en Oussama Idrissi de score nog verder op.

AZ boekte zo zijn grootste overwinning in Europees verband sinds 1980, toen het Luxemburgse Red Boys Differdange in de UEFA Cup eveneens met 6-0 werd verslagen. Bovendien evenaarde de nummer vier van de Eredivisie de grootste Europese zege van een Nederlandse club in deze eeuw. In 2000 walste Ajax in de UEFA Cup met 0-6 over KAA Gent heen.

Door de eerste overwinning in de poulefase staat AZ met vijf punten uit drie duels nu tweede in groep L. Manchester United, dat in de andere wedstrijd in deze poule met 0-1 won bij FK Partizan, gaat met zeven punten aan kop. Over twee weken wacht AZ de verre reis naar Kazachstan voor de uitwedstrijd tegen FC Astana.

Stand groep L 1. Manchester United 3-7 (2-0)

2. AZ 3-5 (8-2)

3. Partizan Belgrado 3-4 (4-4)

4. FC Astana 3-0 (1-9)

AZ gaat meteen op zoek naar openingstreffer

AZ zocht vanaf het eerste fluitsignaal de aanval en creëerde al snel kansen. Zo ging een schot van Fredrik Midtsjø in het zijnet en een kopbal van Ron Vlaar voorlangs. Het matig spelende Astana kwam voor rust niet verder dan een afstandsschot van Abzal Beysebekov.

De Alkmaarders bleven jagen op de openingstreffer en waren daar na iets meer dan een half uur dichtbij met een schot op de lat van Owen Wijndal. Even later werd een kopbal van Stengs gekeerd door Aleksandr Mokin, die halverwege de eerste helft de geblesseerde Nenad Eric onder de lat verving.

Zeven minuten voor rust was het wel raak voor AZ. Na een handsbal van Dmitri Shomko bij een voorzet van Jonas Svensson ging de bal op de stip, waarna Koopmeiners het buitenkansje feilloos benutte.

Vlak voor rust verdubbelden de Noord-Hollanders de marge. Boadu schoof de bal in de verre hoek nadat een schot van Svensson werd geblokt door de Kazachse defensie, waardoor de ploeg van Slot met een comfortabele voorsprong de kleedkamer kon opzoeken.

Teun Koopmeiners benutte twee penalty's voor AZ. (Foto: Pro Shots)

Stengs leidt doelpuntrijke slotfase AZ in

AZ ging in de tweede helft op dezelfde voet verder en dat leverde vrijwel meteen gevaar op. Een schot van Wijndal ging net naast en Mokin verrichtte reddingen op pogingen van Idrissi en Boadu.

Nadat Serikzhan Muzhikov de enige kans van de wedstrijd voor Astana om zeep hielp, breidde Stengs de voorsprong dertien minuten voor tijd verder uit. De aanvaller tikte simpel binnen nadat Mokin een inzet van Idrissi niet goed had verwerkt.

In de slotfase liet AZ niets meer heel van het zwakke Astana. Koopmeiners benutte na hands van Evgeni Postnikov opnieuw een strafschop, Sugawara scoorde na een mooi passje van Svensson en Idrissi schoof de bal in blessuretijd in de verre hoek.

Yukinari Sugawara maakte de vijfde treffer voor AZ. (Foto: Pro Shots)

