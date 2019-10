Feyenoord heeft in de groepsfase van de Europa League ook zijn tweede uitwedstrijd verloren. De Rotterdammers gingen donderdag in Zwitserland met 2-0 onderuit bij Young Boys.

Beide tegendoelpunten kwamen uit een penalty. Roger Assalé opende de score in de veertiende minuut na een domme handsbal van Edgar Ié. Jean-Pierre Nsame maakte er na een klein half uur spelen 2-0 van na een overtreding van doelman Kenneth Vermeer.

Feyenoord kreeg amper kansen om terug in de wedstrijd te komen. Veel verder dan gevaarlijke afstandsschoten van Luis Sinisterra en Orkun Kökçü kwam de ploeg van trainer Jaap Stam niet.

Feyenoord begon vorige maand met een 1-0-nederlaag bij Rangers FC, maar herstelde zich vervolgens door thuis met 2-0 van FC Porto te winnen. Met drie punten uit drie duels zakt de huidige nummer tien van de Eredivisie van de eerste naar de laatste plaats in groep G.

Kenneth Vermeer is kansloos op de penalty van Jean-Pierre Nsame. (Foto: Pro Shots)

Feyenoord loopt meteen achter feiten aan

Feyenoord, dat had gehoopt de bittere nasmaak van de nederlaag tegen Fortuna Sittard en het gelijkspel tegen Heracles Almelo weg te kunnen spoelen, liep in het Stade de Suisse al vroeg achter de feiten aan. Na een onbegrijpelijke handsbal van Ié, die het verdedigingsduo vormde met Marcos Senesi, benutte de Ivoriaan Assalé de toegekende penalty.

Nog voordat Feyenoord van de schrik was bekomen, legde de Deense scheidsrechter Jakob Kehlet de bal opnieuw op de stip. Moumi Ngamaleu dook gewillig over de handen van Kenneth Vermeer heen, die vervolgens kansloos was op de snoeihard genomen penalty van de Kameroener Nsame.

De teleurstellende avond voor Ié kreeg nog een vervolg toen hij tien minuten voor rust geblesseerd naar de kant moest. Eric Botteghin, tot voor kort nog aanvoerder van Feyenoord, was zijn vervanger.

Teleurstelling bij Marcos Senesi en Steven Berghuis na de 2-0-nederlaag in Bern. (Foto: Pro Shots)

Feyenoord sticht nauwelijks gevaar

Hoewel Young Boys zich met de comfortabele voorsprong op zak nauwelijks meer in het strafschopgebied van Feyenoord meldde, hoefde de kampioen van Zwitserland zich in defensief opzicht geen moment serieus zorgen te maken.

De eerste kans van Feyenoord kwam er pas na ruim een half uur spelen, toen doelman David von Ballmoos redde op een knal van afstand van Sinisterra. In de tweede helft volgde nog een schuiver van Kökçü, die moeizaam tot corner werd verwerkt. Dichter bij de aansluitingstreffer kwam Feyenoord niet.

Met zes punten uit drie duels bezet Young Boys de eerste plaats in groep G. FC Porto en Rangers FC, die elkaar donderdagavond met 1-1 in bedwang hielden, delen de tweede plaats met vier punten. Feyenoord is met drie punten hekkensluiter.

