PSV-LASK ·

86' Omdat Mitroglou en Thomas er zojuist zijn ingekomen voor Ihattaren en Gakpo, moet de duidelijk aan zijn hamstring geblesseerde Bergwijn de wedstrijd uitspelen, want Van Bommel is door zijn wissels heen. Dat is een beetje amateuristisch van PSV, Bergwijn gaf voor de wissel al aan dat hij iets voelde in zijn hamstring.