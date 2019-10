La Liga is het niet eens met de nieuwe datum voor de uitgestelde Clásico. De organisatie achter de hoogste competitie in Spanje gaat in beroep tegen de kraker tussen FC Barcelona en Real Madrid op 18 december.

Vanwege de onrust in Catalonië werd de Clásico van 26 oktober uitgesteld. Real Madrid en FC Barcelona vonden in 18 december een nieuwe datum en de Spaanse voetbalbond RFEF ging daar woensdag mee akkoord, maar La Liga protesteert tegen die datum, meldt de organisatie in een verklaring.

De organisator van de competitie wil het duel namelijk plannen op 4 december - dat is namelijk de eerstvolgende beschikbare mogelijkheid om te spelen - en is het niet eens met de gang van zaken. Volgens La Liga is er geen regel die bepaalt dat clubs zelf een datum mogen prikken voor een competitiewedstrijd.

La Liga laat in de verklaring ook weten dat het, vanuit commercieel oogpunt, de eerste stem heeft in een nieuwe datum voor een competitiewedstrijd. Op 18 december staan namelijk ook Spaanse bekerduels (Copa del Rey) gepland en dus is La Liga bang dat het vaste inkomsten misloopt.

Al maanden onrustig in Catalonië

De RFEF hoopt dat het in december minder onrustig is, want er zijn in Catalonië al maanden politieke protesten en die zwollen vorige week aan nadat negen separatistenleiders tot celstraffen van negen tot dertien jaar werden veroordeeld.

Zij zijn schuldig bevonden aan opruiing rond het illegale onafhankelijkheidsreferendum in 2017. Op 26 oktober - de dag dat de Clásico op het programma stond - staat een grote demonstratie van voorstanders van de Catalaanse onafhankelijkheid gepland.

Door de beslissing van de RFEF om FC Barcelona-Real Madrid uit te stellen, moet Frenkie de Jong nog wat langer op zijn eerste Clásico wachten. De 22-jarige middenvelder verruilde Ajax afgelopen zomer voor FC Barcelona.

FC Barcelona-Real Madrid staat dus gepland op woensdag 18 december om 21.00 uur in Camp Nou. De twee grootmachten staan na negen speelrondes respectievelijk eerste (negentien punten) en tweede (achttien punten) in La Liga.

