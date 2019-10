Sergio Ramos heeft van de Spaanse fiscus een flinke boete gekregen voor belastingontduiking. De verdediger van Real Madrid laat woensdag via Twitter weten het niet eens te zijn met de straf en gaat in beroep.

Volgens de Spaanse krant El Mundo Deportivo gaat het om een bedrag van 1 miljoen euro. Ramos zou zich schuldig hebben gemaakt aan het onreglementair onderbrengen van zijn portretrechten, waardoor hij minder belasting hoeft te betalen.

Het zou gaan om belastingontduiking tussen 2012 en 2014. Ramos laat weten dat er echter sprake is van een administratieve boete en geen strafbaar feit. "Ik ben op de hoogte van al mijn verplichtingen tegenover de belastingdienst en ik geef al mijn inkomsten door in Spanje."

Volgens de 33-jarige Ramos is het misverstand ontstaan vanwege nieuwe regels bij de belastingdienst. "Aangezien ik het niet eens ben met de wijziging van de criteria van de belastingdienst, heb ik het recht om in beroep te gaan."

Ramos is niet de eerste voetballer die op zijn vingers wordt getikt door de Spaanse fiscus. Ook Cristiano Ronaldo (toen nog speler van Real Madrid) en FC Barcelona-ster Lionel Messi kregen een flinke straf voor belastingontduiking.

In de zomer van 2018 betaalde Ronaldo naar verluidt 18,8 miljoen euro om zijn zaak af te kopen. Messi werd in mei 2017 veroordeeld tot 21 maanden gevangenisstraf, omdat de Argentijn tussen 2007 en 2009 voor 4,1 miljoen aan inkomstenbelasting ontdoken had. Hij hoefde de cel niet in omdat het om een straf van minder dan twee jaar ging.