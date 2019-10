Ajax-trainer Erik ten Hag maakt zich in de aanloop naar De Klassieker van zondag geen zorgen over een eventuele vormdip van Ajax. De Amsterdammers verloren woensdag van Chelsea (1-0) en hadden zaterdag grote moeite om te winnen van RKC (1-2).

"We hebben een goede teamprestatie geleverd, maar het zat gewoon niet mee", blikte Ten Hag donderdag op een persconferentie terug op het duel met Chelsea.

"Wat ons spel betreft zie ik geen verband met de wedstrijd tegen RKC. We hadden simpelweg niet de vorm van de dag om van Chelsea, nog steeds een heel goede ploeg, te winnen."

Ajax had voor rust pech dat een doelpunt van Quincy Promes werd afgekeurd. De VAR greep in omdat was geconstateerd dat de aanvaller na een schot van Hakim Ziyech centimeters buitenspel stond, al bestaat er twijfel over het beeld waarop de videoarbiter zich baseerde: de bal had de voet van Ziyech al ruimschoots verlaten.

Ten Hag wilde een halve dag later niet te veel woorden meer vuil maken aan het incident. "We kunnen er lang en breed over praten, maar dat verandert toch niets. Het lijkt erop dat het een reglementaire goal was en die is niet gegeven. Dat gebeurt soms in het voetbal en dat hebben we te accepteren. Laten we vooral lering trekken uit de wedstrijd en weer verdergaan."

'Komen krachten vrij bij Klassieker'

Ten Hag verwacht van zijn ploeg dat het de knop in de aanloop naar De Klassieker snel omzet. "Het is een aparte wedstrijd die volledig op zichzelf staat. Bij beide teams zullen er krachten en machten vrijkomen die je normaal niet ziet. Chelsea is de Europese top en Feyenoord is een totaal andere tegenstander. Daar zullen we ons op in moeten stellen."

Dat Feyenoord een moeizaam seizoen beleeft - de Rotterdammers staan tiende na tien duels - maakt voor de wedstrijdbenadering van Ten Hag niets uit. "Ik bestudeer de tegenstander, maar verder kijk ik toch vooral naar Ajax. Wij moeten ons eigen spel spelen en zorgen dat we het hoofd koel houden in een wedstrijd waarin veel emotie zal zitten."

De Klassieker in de Johan Cruijff ArenA begint zondag om 16.45 uur en staat onder leiding van arbiter Serdar Gözübüyük. Donderdagavond speelt Feyenoord in de Europa League nog een uitwedstrijd bij het Zwitserse Young Boys.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie