Riechedly Bazoer maakt voorlopig geen deel uit van de selectie van Vitesse. De middenvelder wordt gestraft nadat hij het woensdag op de training aan de stok kreeg met ploeggenoot Jay-Roy Grot.

Vitesse weet nog niet wanneer de 23-jarige Bazoer weer mag aansluiten bij de hoofdmacht. "Voorlopig sluit Riechedly niet aan bij de A-selectie. In de tussentijd gaan we gesprekken voeren over de ontstane situatie", schrijft technisch directeur Mo Allach donderdag op de website van de club.

"We gaan verder niet speculeren over wanneer hij weer terugkeert. Het belangrijkste is dat de selectie zich in alle rust kan focussen op de aankomende wedstrijden. Dat heeft voor ons de prioriteit", aldus Allach.

Volgens Omroep Gelderland ontstond tijdens de open training van woensdag een handgemeen tussen Bazoer en aanvaller Grot. Nadat Bazoer zijn medespeler had uitgescholden, zou hij van het veld zijn gestuurd.

Daarop zou de zesvoudig Oranje-international zich volgens toeschouwers langs de lijn woedend tot trainer Leonid Slutsky hebben gericht. "Fuck off, I don't want to play for your team (Rot op, ik wil niet voor jouw team spelen, red.)", zei Bazoer naar verluidt tegen zijn Russische coach.

Bazoer was bezig aan sterk seizoen

De uitbarsting van de middenvelder is opvallend, want hij is net als Vitesse juist bezig aan een sterk seizoen. Bazoer geniet een basisplaats onder Slutsky en kwam in de eerste negen officiële wedstrijden van het seizoen twee keer tot scoren.

Vitesse won zeven van zijn eerste tien competitiewedstrijden en bezet momenteel de verdienstelijke derde plek in de Eredivisie. Koploper Ajax heeft drie punten meer, terwijl nummer twee PSV net als Vitesse 23 punten heeft.

Vitesse bereidt zich momenteel voor op de thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag van zaterdag (aftrap 19.45 uur). De ploeg van trainer Alfons Groenendijk staat met acht punten op de teleurstellende zestiende plaats in de Eredivisie.

