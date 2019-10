Trainer Rudi Garcia van Olympique Lyon heeft het woensdagavond opgenomen voor Anthony Lopes. De doelman ging in de slotfase van het Champions League-duel met Benfica op pijnlijke wijze in de fout, waardoor de Portugezen met 2-1 wonnen.

Lopes plukte in de 86e minuut een bal aan de linkerkant van het strafschopgebied uit de lucht en wilde het spel zo snel mogelijk hervatten. De Fransman gooide de bal echter precies voor de voeten van middenvelder Pizzi, die optimaal van de buitenkans gebruikmaakte en de bal in één keer in het lege doel schoot.

Door zijn blunder kwam Benfica vlak voor tijd op een 2-1-voorsprong. Lyon, dat in de zeventigste minuut via Memphis Depay juist op gelijke hoogte was gekomen, was niet meer bij machte om er een punt uit te slepen in Estádio da Luz.

"Als ik hem zie, zal ik hem een hart onder de riem steken", zei Garcia na het duel in Lissabon tegen L'Equipe over Lopes. "Iedereen kan fouten maken en wij staan achter hem. Anthony wilde graag dat wij nog een treffer zouden maken en was iets te snel met het hervatten van het spel, maar er is niks te doen aan een individuele fout."

'Blunder kwam duidelijk op het verkeerde moment'

Toch erkende Garcia dat Lopes met zijn fout hoofdverantwoordelijk was voor het verlies van het geplaagde Lyon, dat in Lissabon de derde nederlaag op rij leed. Het was de tweede wedstrijd onder Garcia, de opvolger van de twee weken geleden ontslagen Sylvinho.

"Het is duidelijk dat de fout op het verkeerde moment kwam", zei Garcia. "Het was laat in de wedstrijd en we waren dichter bij een overwinning dan een nederlaag, maar we nemen Anthony niks kwalijk. Ik weet zeker dat hij in de rest van het seizoen weer veel punten voor ons gaat pakken, zoals hij elk jaar doet."

Door de pijnlijke nederlaag gaat Leipzig nu aan kop in groep G met zes punten. Dat zijn er twee meer dan naaste belagers FC Zenit en Olympique Lyon en drie meer dan hekkensluiter Benfica, dat tegen Lyon de eerste punten pakte.

