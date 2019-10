Alex Morgan heeft woensdag bekendgemaakt dat ze zwanger is. De sterspeelster van de Verenigde Staten is volgend jaar april uitgerekend, waardoor niet zeker is of ze aan de Olympische Spelen van drie maanden later kan deelnemen.

Het olympisch voetbaltoernooi voor vrouwen begint op 22 juli in Tokio. De dertigjarige Morgan meldde bij de bekendmaking van haar zwangerschap op Instagram niets over haar sportieve plannen, maar volgens ESPN hoopt ze gewoon aan de Spelen deel te nemen.

Het lijkt in ieder geval uitgesloten dat Morgan in actie kan komen in de kwalificatie voor de Olympische Spelen. Het is nog niet bekend wanneer die wedstrijden gespeeld worden, maar de kans is groot dat de kwalificatie in februari of maart begint.

Morgan is een van de belangrijkste spelers van de vrouwenploeg van de Verenigde Staten. De aanvoerder van de VS heeft al 169 interlands achter haar naam staan en kwam daarin 107 keer tot scoren.

Morgan hielp VS aan tweede wereldtitel op rij

De aanvaller van Orlando Pride veroverde afgelopen zomer met de VS de wereldtitel door de Oranjevrouwen in de finale te verslaan. Morgan scoorde tijdens het toernooi in Frankrijk in totaal zes keer en kroonde zich samen met ploeggenote Megan Rapinoe en Ellen White (Engeland) tot topscorer.

Het betekende de tweede wereldtitel op rij voor de Amerikaanse ploeg en Morgan, die dit jaar net als in 2016 en 2017 werd opgenomen in het wereldelftal van het jaar van FIFPro.

Morgan speelt al haar hele loopbaan in de Verenigde Staten, al werd ze in 2017 verhuurd aan Olympique Lyon. Ze won dat jaar de Champions League met de Franse topclub.

Aan het vrouwentoernooi bij de Olympische Spelen doen in totaal twaalf landen mee. Nederland, gastland Japan, Engeland, Zweden, Brazilië en Nieuw-Zeeland zijn al zeker van deelname.