Flamengo heeft woensdagavond (lokale tijd) de finale van de Copa Libertadores bereikt. De Braziliaanse ploeg won de return tegen Gremio overtuigend met 5-0 en treft River Plate in de eindstrijd van het Zuid-Amerikaanse clubtoernooi.

Het eerste halvefinaleduel tussen Gremio en Flamengo van begin oktober was in een 1-1-gelijkspel geëindigd, maar Flamengo maakte in de return voor eigen publiek duidelijk het verschil tegen de ploeg uit Porto Alegre.

Bruno Henrique had de thuisploeg aan het einde van de eerste helft al op voorsprong gezet en na rust liep Flamengo verder uit. Gabriel Barbosa vergrootte de marge in de eerste tien minuten van de tweede helft met twee treffers naar drie, waarna Pablo Marí en Rodrigo Caio de overtuigende zege compleet maakten.

Door de overwinning blijft Flamengo in de race om de Copa Libertadores voor de tweede keer in de historie en voor het eerst sinds 1981 te winnen. Na de eindzege van 38 jaar geleden bereikte de formatie uit Rio de Janeiro nooit meer de finale.

In de finale wacht Flamengo een krachtmeting met titelverdediger River Plate. De Argentijnse ploeg bereikte de finale door stadgenoot en rivaal Boca Juniors over twee wedstrijden te verslaan. De eindstrijd wordt op 23 november gespeeld.

River Plate won de Copa Libertadores al in 1986, 1996, 2015 en dus vorig jaar. Het Argentijnse Independiente is met zeven eindzeges nog altijd recordhouder.