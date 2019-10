Ernesto Valverde heeft woensdagavond na het duel van FC Barcelona bij Slavia Praag (1-2) de loftrompet gestoken over Lionel Messi. De Argentijn is de eerste speler die in vijftien opeenvolgende Champions League-seizoenen tot scoren komt.

De 32-jarige Messi brak al na drie minuten de ban in Praag door op aangeven van Arthur van dichtbij binnen te werken. Voor de sterspeler van Barcelona was het zijn eerste doelpunt dit Champions League-seizoen, nadat hij in de eerste groepsduels met Borussia Dortmund en Internazionale niet tot scoren kwam.

"Weer een record voor een ongelooflijke 'Leo'. Het lijkt soms wel een vanzelfsprekendheid, maar zo'n mijlpaal is heel erg lastig te bereiken", benadrukte coach Valverde op zijn persconferentie. "Hij is de speler die elke wedstrijd kan beslissen. We zien hem eigenlijk elke dag beter worden."

Messi maakte zijn eerste Champions League-treffer in het seizoen 2005/2006, toen hij in november 2005 tot scoren kwam in de thuiswedstrijd tegen Panathinaikos (5-0). Zijn doelpunt tegen Slavia Praag betekende al zijn 113e treffer in het miljoenenbal, veertien minder dan Cristiano Ronaldo (kwalificatieduels weggelaten).

De Jong: 'We hebben een beetje geluk gehad'

Overigens was de treffer van Messi niet genoeg voor de zege, want Jan Boril maakte vijf minuten na rust verrassend gelijk voor Slavia Praag. Door een eigen doelpunt van Peter Olayinka zeven minuten later trok Barcelona alsnog aan het langste eind.

"We hebben wel een beetje geluk gehad", bekende Frenkie de Jong in gesprek met het clubkanaal van Barcelona. "Slavia deed het goed en wij waren aan de bal niet goed genoeg. Soms heb je er zulke wedstrijden tussen zitten in een seizoen, hopelijk worden het er niet te veel."

Oud-Ajacied De Jong, die de hele wedstrijd speelde, zette met Barcelona wel een belangrijke stap naar de knock-outfase van de Champions League. De Catalanen gaan met zeven punten aan kop in groep F, drie meer dan naaste belagers Internazionale en Borussia Dortmund. Slavia Praag heeft één punt.

