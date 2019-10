Trainer Jaap Stam kijkt met vertrouwen uit naar de Europa League-wedstrijd van Feyenoord tegen Young Boys van donderdag, hoewel hij constateert dat een aantal mensen de club al afgeschreven lijken te hebben voor dit seizoen.

Terwijl Feyenoord in de Europa League met drie punten uit twee duels op basis van doelsaldo koploper is in groep G, draait het in de Eredivisie veel moeizamer. Na het gelijkspel tegen Heracles Almelo (1-1) van zondag staan de Rotterdammers nog altijd in het rechterrijtje.

Stam constateert dat er rondom de club een negatieve teneur is ontstaan. "Alsof het seizoen al voorbij is", zegt hij woensdag op zijn persconferentie. "Maar dat is niet zo. Wij geven niet op en denken dat we ook in de competitie nog stappen kunnen zetten."

"Er wordt van alles geroepen. Ook op sociale media uit iedereen zijn mening maar. Wij moeten bij onszelf blijven, keihard werken en de overtuiging hebben dat we op de goede weg zijn."

Stam neemt het op voor Senesi

Ook de kritiek op Marcos Senesi is de trainer niet ontgaan. De Argentijn, die in de afgelopen transferperiode voor liefst 7 miljoen euro overkwam van San Lorenzo, kon tegen Heracles bij zijn debuut in de basis nog niet overtuigen.

"Een speler heeft een gewenningsproces nodig. De een is daar sneller doorheen dan de ander. Hij komt steeds dichterbij en door minuten te maken en te trainen, gaat dat proces weer verder."

"Hij is voor een bepaald bedrag gehaald en iedereen roept om hem. Andere clubs halen spelers voor nog veel meer geld, die zitten ook op de bank, maar daar kraait geen haan naar. Bij een club als Feyenoord is dat anders. Soms zijn we heel snel in het geven van een oordeel."

'Tegen Porto zouden we ook kansloos zijn'

In de Europa League heeft Feyenoord na de wedstrijden tegen Rangers FC (1-0 verlies) en FC Porto (2-0 winst) nog alle kans op overwintering. Met Young Boys, dat eveneens drie punten uit twee duels heeft, treft het de huidige nummer twee van de Zwitserse competitie.

"Wij gaan morgen voor onze kansen en voor het maximaal haalbare", blikt Stam vooruit. "Het is aan ons om te laten zien hoe graag we dat willen. Voor de wedstrijd tegen FC Porto hebben we ook gehoord dat we geen kans hadden."

Het duel in het Stade de Suisse in Bern begint donderdag om 18.55 uur. Twee weken later staan beide ploegen opnieuw tegenover elkaar, maar dan in De Kuip.

