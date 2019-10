Arne Slot hoopt dat het dit seizoen sterke AZ donderdag in het Europa League-duel met FC Astana een nieuwe stap kan zetten. De coach vindt dat zijn ploeg vooral meer voordeel moet halen uit vrije trappen en hoekschoppen.

"Als we zowel in de Eredivisie als in de Europa League de aansluiting willen vinden met de top, dan zullen we in standaardsituaties echt beter voor de dag moeten komen", zei Slot woensdag op zijn persconferentie.

"Ik ben ontzettend tevreden over ons spel, maar we moeten ook goals gaan maken vanuit die momenten en daaruit geen tegengoals krijgen."

AZ kreeg zaterdag in het met 2-4-verloren competitieduel met sc Heerenveen drie goals tegen uit corners en Slot zag onlangs in de Europa League-wedstrijd tegen Manchester United eveneens dat AZ tekortschoot bij standaardsituaties.

"We waren toen veel beter en dat bleek onder meer uit de cornerverhoudingen: tien voor en één tegen. Toch hebben we geen goal gemaakt. Dat kan soms het verschil maken bij het winnen van wedstrijden. Daar hebben we zaterdag een belangrijke les in gehad."

'Enige opdracht is drie punten'

De 41-jarige Slot ziet een uitdaging tegen Astana. "In hun competitiewedstrijd van afgelopen weekend maakten zij ook een goal vanuit een standaardsituatie. Astana is een ploeg met veel lengte en daar ligt voor ons de uitdaging", aldus de trainer.

"We hebben maar één opdracht en dat is de drie punten binnenhalen. Dat zal een lastige opdracht zijn, want Astana is altijd vertegenwoordigd in Europese competities. Een geduchte tegenstander dus."

AZ speelde de eerste wedstrijd in groep L van de Europa League met 2-2 gelijk bij Partizan en ook het daaropvolgende thuisduel met Manchester United bleef onbeslist: 0-0. Astana is nog puntloos.

Vanwege de werkzaamheden in het stadion van AZ wordt ook het duel met Astana in Den Haag gespeeld. De wedstrijd begint donderdag om 18.55 uur.

