Riechedly Bazoer is woensdag weggestuurd van de training van Vitesse. Dat gebeurde nadat hij het aan de stok had gekregen met een medespeler.

Wat zich precies heeft afgespeeld, wil een woordvoerder van de club niet zeggen tegen NUsport. Er is in ieder geval sprake van een "incident met een medespeler". Over een eventuele sanctie is nog niets besloten.

Volgens Omroep Gelderland ontstond tijdens de open training van woensdag een handgemeen tussen Bazoer en aanvaller Jay-Roy Grot. Nadat Bazoer zijn medespeler had uitgescholden, zou hij van het veld zijn gestuurd.

De regionale omroep meldt op basis van toeschouwers dat de middenvelder woedend reageerde en zijn trainer Leonid Slutsky toebeet: "Fuck off, I don't want to play for your team (Rot op, ik wil niet voor jouw team spelen, red.)."

Bazoer is bezig aan zijn eerste seizoen voor Vitesse. De Oranje-international kwam afgelopen zomer over van VfL Wolfsburg en tekende een contract voor drie jaar. In Nederland kwam hij eerder uit voor Ajax en afgelopen seizoen (op huurbasis) voor FC Utrecht.

De 23-jarige Bazoer stond bij Vitesse in acht van de tien Eredivisie-duels in de basis. De ploeg bezet verrassend de derde plaats achter Ajax en PSV en beleeft met 23 punten de beste competitiestart uit de clubhistorie.