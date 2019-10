Trainer Mark van Bommel verwacht dat PSV het donderdag niet makkelijk gaat krijgen tegen LASK in de groepsfase van de Europa League. De Eindhovenaren zetten bij winst een grote stap naar de knock-outfase.

"Zij spelen op een manier die je niet zo vaak tegenkomt. Ik hou er wel van. 100 procent geven en dan maar kijken waar je eindigt. En met een idee hè, het is niet zo dat ze als elf kippen zonder kop over het veld lopen", zei Van Bommel woensdag op zijn persconferentie.

PSV is op basis van de stand in poule D de favoriet voor het treffen met LASK. De huidige nummer twee van de Eredivisie leidt na twee speelrondes met zes punten, gevolgd door LASK (drie punten), Sporting CP (drie punten) en Rosenborg BK (nul punten).

"Alle ploegen in deze groep hebben deze zomer gespeeld om Champions League-kwalificatie. LASK won daarin van Basel, terwijl wij daarvan verloren. Op basis daarvan zouden zij favoriet moeten zijn. Maar ik weet en benadruk vaak genoeg dat het zo niet werkt", aldus Van Bommel.

"Tussen Basel en nu is er een hoop gebeurd. Bij ons en natuurlijk ook bij de tegenstander, maar daar heb ik natuurlijk niet alles van kunnen zien. Ik kan alleen naar onze situatie kijken en die was destijds anders dan dat hij nu is. De selectie zag er totaal anders uit en we waren nog in ontwikkeling. Nu zijn we stabieler dan toen."

Van Bommel komt donderdag oude bekende tegen

Van Bommel komt donderdag ook een oude bekende tegen. De trainer van LASK is namelijk Valérien Ismaël, met wie Van Bommel in het verleden samenspeelde bij Bayern München.

"We zijn onze eigen weg gegaan nadat we samen hebben gespeeld, maar konden het goed met elkaar vinden. Net als onze vrouwen. Ik kijk ernaar uit hem weer te zien, maar morgen zijn we natuurlijk gewoon tegenstanders."

"Ik herken in LASK veel van Ismaël. Zijn speelwijze kenmerkte zich door iedere dag volle bak te blijven gaan. Daarom is hij zo ver gekomen en dat zie je nu ook terug in zijn ploeg."

Ismaël doet het goed bij LASK. Hij werd met de club weliswaar uitgeschakeld in de play-offs van de Champions League, maar staat tweede in de Oostenrijkse Bundesliga, op slechts drie punten achterstand van koploper Red Bull Salzburg.

De spelers van PSV lopen teleurgesteld rond na een doelpunt van FC Utrecht. (Foto: Pro Shots)

Van Bommel opvallend mild na nederlaag tegen FC Utrecht

PSV kreeg afgelopen zaterdag nog een flinke tegenvaller te verwerken. De Brabanders verloren met negen man (Nick Viergever en Jorrit Hendrix kregen rood) met liefst 3-0 van FC Utrecht, maar Van Bommel was na afloop opvallend mild.

“Je moet zo’n wedstrijd gewoon rustig analyseren. Wat is er gebeurd? Hoe hebben wij gespeeld? Ik wilde zeggen dat wij niet zijn weggespeeld", benadrukte de eindverantwoordelijke vier dagen later.

"Wij hadden meer de bal en Utrecht kreeg slechts mogelijkheden als wij fouten maakten. Niet eens grote kansen. Als ik vind dat wij slecht spelen, zeg ik dat. Ik draai nergens om heen om mijn spelers te beschermen."

PSV-LASK begint donderdag om 21.00 uur in het goedgevulde Philips Stadion en staat onder leiding van de Engelse scheidsrechter Chris Kavanagh, die dit seizoen tot dusver alleen nog maar duels floot in de voorrondes van de Europa League.

Bekijk het programma, de uitslagen en de standen in de Europa League