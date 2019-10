Gertjan Verbeek heeft woensdag zijn eerste hoofdprijs veroverd als trainer van Adelaide United. De Overijsselaar won de FFA Cup, het Australische bekertoernooi, met zijn nieuwe club na een 4-0-overwinning thuis op Melbourne City.

Adelaide United stond halverwege op een 1-0-voorsprong door een doelpunt van Alhassan Touré, waarna het na rust 4-0 werd dankzij treffers van Ben Halloran, Nikola Mileusnic en Riley McGree.

Het is voor Verbeek de tweede keer in zijn trainersloopbaan dat hij de eindzege pakt in een nationaal bekertoernooi. Hij won in 2013 met AZ de KNVB-beker na een 2-1-overwinning in De Kuip op PSV.

Verbeek kon ook wel een succesje gebruiken met Adelaide. Hij verloor met 'The Reds' de eerste twee competitiewedstrijden, waardoor ze met nul punten slechts tiende staan in de A-League.

Adelaide United veroverde vorig jaar ook de FFA Cup

De FFA Cup begon al voor de start van de competitie. Adelaide United plaatste zich begin deze maand voor de eindstrijd door een benauwde 1-2-overwinning op Central Coast.

Adelaide United veroverde vorig jaar ook al de FFA Cup en eindigde toen als vierde in de reguliere competitie, waarna de ploeg in de play-offs om de landstitel in de halve finales moest buigen voor Perth Glory, dat in de finale onderuitging tegen Sydney FC.

Verbeek tekende in mei een contract voor twee jaar bij Adelaide United. Hij was behalve bij AZ in het verleden ook eindverantwoordelijke bij Heracles Almelo, sc Heerenveen, Feyenoord, 1. FC Nürnberg, VfL Bochum en FC Twente.