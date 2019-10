De Spaanse voetbalbond RFEF heeft woensdag bepaald dat de Clásico tussen FC Barcelona en Real Madrid definitief op 18 december wordt gespeeld. De kraker werd geschrapt voor aanstaande zaterdag vanwege de politieke onrust in Catalonië.

FC Barcelona en Real Madrid kwamen vorige week al tot een akkoord om de kraker af te werken op 18 december, maar toen moest La Liga nog wel toestemming geven voor de nieuwe speeldatum.

De organisatie achter de hoogste voetbalcompetitie in Spanje is niet blij met de nieuwe datum en schrijft later op woensdag in een statement dat het gaat bekijken of het juridische stappen kan ondernemen.

La Liga had vlak voor de handreiking tussen FC Barcelona en Real Madrid bij de RFEF al het verzoek ingediend om de Clásico gewoon op 26 oktober te spelen, maar dan in Madrid. Dat plan kon niet op bijval van FC Barcelona rekenen.

De Jong moet langer op eerste Clásico wachten

De RFEF hoopt dat het in december minder onrustig is. Er zijn in Catalonië al maanden politieke protesten en die zwollen vorige week aan nadat negen separatistenleiders tot celstraffen van negen tot dertien jaar werden veroordeeld.

Zij zijn schuldig bevonden aan opruiing rond het illegale onafhankelijkheidsreferendum in 2017. Op 26 oktober - de dag dat de Clásico op het programma stond - staat een grote demonstratie van voorvechters van de Catalaanse onafhankelijkheid gepland.

Door de beslissing van de RFEF om FC Barcelona-Real Madrid uit te stellen, moet Frenkie de Jong nog wat langer op zijn eerste Clásico wachten. De 22-jarige middenvelder verruilde Ajax afgelopen zomer voor FC Barcelona.

FC Barcelona-Real Madrid begint op woensdag 18 december om 21.00 uur in Camp Nou. De twee grootmachten staan na negen speelrondes respectievelijk eerste (negentien punten) en tweede (achttien punten) in La Liga.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in La Liga