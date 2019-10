De zestien ploegen in de Spaanse voetbalcompetitie voor vrouwen hebben een staking aangekondigd. De speelsters zijn niet tevreden over de huidige cao en gaan tot actie over nu er na lang onderhandelen geen uitzicht is op verbetering.

"Al maanden wordt tevergeefs geprobeerd tot een cao te komen met minimale arbeidsovereenkomsten en een minimaal aantal uren, maar nog steeds is er geen akkoord. Het is tijd voor actie", schrijft Oranje-international en Real Betis-speler Merel van Dongen op Twitter.

De Spaanse spelersvakbond AFE zegt dat er al dertien meetings zijn geweest met de Spaanse voetbalbond, maar dat er nog altijd geen akkoord ligt. Tweehonderd voetbalsters, onder wie Van Dongen, kwamen dinsdag bijeen om over de situatie te praten. 93 procent stemde voor de plannen van de AFE om actie te ondernemen.

Ainhoa Tirapu, speelster van Athletic Club en vicevoorzitter van het vrouwencomité van de spelersvakbond, benadrukt dat de speelsters niet anders kunnen dan staken. "Het gaat niet alleen om het geld, maar ook om onze rechten. We doen dit niet eens voor onszelf, maar voor de speelsters van de toekomst."

Vier Oranje-internationals actief in Spanje

Tirapu baalt wel dat ze tot een staking moeten overgaan. "Het is een zware dag, maar gezien het feit dat de onderhandelingen maar niet opschieten zit er niks anders op. We kwamen met minimale eisen en dachten mee over een oplossing, maar er is nog altijd niks bereikt. We kunnen niet stil blijven zitten."

Het is nog niet bekend wanneer er wordt begonnen met de staking en hoe die er precies uit komt te zien. In de Spaanse vrouwencompetitie zijn met onder anderen Lieke Martens, Stefanie van der Gragt (beiden FC Barcelona), Sari van Veenendaal (Atlético Madrid) en Van Dongen meerdere speelsters van de Oranjevrouwen actief.

Barcelona gaat op dit moment aan kop in de Primera División voor vrouwen met zestien punten uit zes wedstrijden. Van Veenendaal staat derde met Atlético op één punt van Barcelona en Van Dongen bezet met Real Betis de dertiende plek.