River Plate heeft zich dinsdag (lokale tijd) voor de finale van de Copa Libertadores geplaatst. De formatie uit Buenos Aires verloor de return tegen stadgenoot en rivaal Boca Juniors weliswaar met 1-0, maar dat werd de ploeg niet fataal.

River Plate wist de eerste ontmoeting met Boca begin oktober al met 2-0 te winnen en had aan de nipte nederlaag dus net genoeg om zich evenals vorig jaar voor de finale van het Zuid-Amerikaanse clubtoernooi te plaatsen.

Het werd nog wel spannend in Buenos Aires, want Jan Hurtado tekende tien minuten voor tijd voor de 1-0 namens Boca door de bal na een vrije trap op de lijn het laatste zetje te geven. River Plate bleef in een hectische slotfase met zes minuten blessuretijd echter overeind.

Vorig jaar stonden River Plate en Boca Juniors nog tegenover elkaar in de finale, die werd overschaduwd door incidenten in aanloop naar de return. De spelersbus van Boca Juniors werd op weg naar het stadion van River Plate bekogeld. De return werd afgelast en later in Madrid alsnog gespeeld.

River Plate, dat toen in Santiago Bernabéu de Copa Libertadores won, neemt het dit keer in de finale op tegen een Braziliaanse club. Flamengo en Gremio spelen in de nacht van woensdag op donderdag (Nederlandse tijd) hun return in de halve finales. De heenwedstrijd in het stadion van Gremio eindigde in een 1-1-gelijkspel.

De finale van de Copa Libertadores wordt op 23 november gespeeld in het Chileense Santiago. River Plate won het toernooi in 1986, 1996, 2015 en dus vorig jaar. Independiente is met zeven titels recordhouder.