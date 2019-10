Thiago Motta is dinsdag aangesteld als trainer van Genoa. De Italiaan krijgt de taak om de club van onder anderen oud-Ajacied Lasse Schöne voor degradatie te behoeden.

De 37-jarige Motta is de opvolger van Aurelio Andreazzoli, die eerder op dinsdag vanwege de teleurstellende seizoenstart werd ontslagen door Genoa. De ploeg staat met vijf punten uit acht wedstrijden slechts negentiende in de Serie A en houdt alleen stadgenoot Sampdoria achter zich.

Voor Motta wordt het zijn eerste klus als hoofdtrainer. De dertigvoudig international was afgelopen seizoen actief als coach van de beloften van Paris Saint-Germain, maar beschikt nog niet over het hoogste trainersdiploma. Hierdoor wordt hoogstwaarschijnlijk een stroman naar voren geschoven om naast hem op de bank plaats te nemen.

Voorzitter Enrico Preziosi is blij met de komst van Motta, want hij denkt dat de geboren Braziliaan weleens kan gaan verrassen. "Zijn ideeën zijn helder en ik denk dat hij een grote coach zal worden", aldus Preziosi. "Hij heeft al onze wedstrijden bekeken en weet wat er nodig is om het tij te keren."

Motta sloot zijn spelersloopbaan medio 2018 af bij PSG. Eerder kwam de oud-middenvelder uit voor onder meer FC Barcelona en International. Tevens speelde hij in het seizoen 2008-2009 voor Genoa.

Schöne onbetwiste basiskracht bij Genoa

Voor Schöne is het de vraag of hij onder Motta zijn basisplaats behoudt. De middenvelder, die afgelopen zomer de overstap maakte van Ajax naar Genoa, deed in zeven van de acht competitieduels vanaf de aftrap mee. Onlangs maakte hij tegen AC Milan zijn eerste doelpunt voor de Italiaanse club, maar miste hij ook een penalty.

Komende zaterdag weet Schöne of hij ook onder Motta in de basis staat. Dan speelt Genoa voor eigen publiek tegen nummer vijftien Brescia.

