AZ gaat ook het dak boven de hoofdtribune van het AFAS Stadion vervangen, zo heeft de Eredivisie-club dinsdag bekendgemaakt. Uit onderzoek blijkt dat ook dit deel van het stadion onveilig is.

Het stadion van AZ is al sinds augustus niet meer in gebruik, omdat tijdens een storm een deel van het dak is ingestort. Begin deze maand werd al begonnen met het verwijderen van drie kwart van het dak van het stadion.

De hoofdtribune werd nader onderzocht door Royal HaskoningDHV en ook de constructie van dat deel van het dak blijkt dus niet sterk genoeg. Het is nog niet bekend wanneer de werkzaamheden aan het dak boven de hoofdtribune worden gestart en afgerond.

"We stellen de veiligheid van onze fans en bezoekers voorop en nemen dus geen enkel risico. Daarom hebben we besloten om zo snel mogelijk ook het dak boven de hoofdtribune te vernieuwen", aldus algemeen directeur Robert Eenhoorn op de site van AZ.

AZ speelt de thuiswedstrijden voorlopig in het Cars Jeans Stadion van ADO Den Haag. De club meldde eind september te hopen medio december weer in eigen stadion te kunnen spelen. Dat plan lijkt vanwege de aanpak van het dak boven de hoofdtribune te moeten worden uitgesteld.

