Het blijft op bestuurlijk vlak onrustig bij ADO Den Haag. Voormalig PvdA-politicus Ad Melkert en John van Ringelenstein hebben dinsdag besloten uit de raad van commissarissen (rvc) te stappen.

Rvc-voorzitter Melkert en Van Ringelenstein laten in een verklaring op de website van ADO weten dat ze ontslag nemen vanwege een verschil van inzicht.

Door het vertrek van het duo bestaat de raad van commissarissen van ADO nog uit Ward Swart en de Chinezen John Yan en Felix Wu Xue Song. Grootaandeelhouder United Vansen laat weten snel twee opvolgers te willen benoemen.

Het is al jaren onrustig bij ADO, dat sinds 2014 in handen van United Vansen is. De komst van het bedrijf van de Chinees Wang Hui ging gepaard met onder meer betalingsproblemen en leidde tot flinke verdeeldheid binnen de club, waardoor er de laatste jaren veel mensen kwamen en gingen.

Deze zomer werd met Mohammed Hamdi - hij werd benoemd tot statutair directeur - een nieuwe topman aangesteld. De gelouterde journalist en ADO-fan Kees Jansma is een van zijn adviseurs.

ADO staat slechts zestiende in Eredivisie

Sportief gaat het momenteel moeizaam met ADO, dat onder coach Alfons Groenendijk na tien Eredivisie-speelrondes slechts zestiende staat. De laatste vijf wedstrijden gingen verloren.

Sinds de overname door United Vansen in 2014 eindigde ADO achtereenvolgens als dertiende, elfde, opnieuw elfde, zevende en negende in de Eredivisie.

Door het vertrek van Ad Melkert (links) moet ADO op zoek naar een nieuwe rvc-voorzitter. (Foto: Pro Shots)

