De KNVB en de internationale spelersvakbond FIFPro willen een tienminutenregel gaan toepassen in het voetbal. Door die maatregel krijgen artsen bij het vermoeden van een hersenschudding voldoende tijd om de benodigde testen uit te voeren.

Tijdens die tien minuten moet een speler tijdelijk vervangen kunnen worden. Mocht er daadwerkelijk sprake zijn van een hersenschudding, dan kan de wissel definitief worden doorgevoerd. Anders kan de desbetreffende speler na tien minuten weer terugkeren in het veld.

De FIFPro wil de invoering van de tienminutenregel dinsdag voorstellen bij de IFAB, de spelregelcommissie van de FIFA. "Ik vlieg morgen naar Zürich om deze maatregel te bepleiten", zegt Vincent Gouttebarge, die Chief Medical Officer is bij de FIFPro en universitair docent bij het Amsterdam UMC, tegen De Telegraaf.

"Artsen hebben een batterij aan testen nodig om te beoordelen of een speler een hersenschudding heeft", vervolgt Gouttebarge, die in het verleden als speler actief was voor FC Volendam en FC Omniworld. "Maar bij de huidige drieminutenregel is er te weinig tijd voor de arts om die testen in het veld ook af te werken."

Vincent Gouttebarge was in het verleden actief voor onder meer FC Omniworld. (Foto: Pro Shots)

In rugby wordt tienminutenregel al toegepast

Bij rugby wordt al gebruikgemaakt van een tienminutenregel. In die sport ligt het spel tijdelijk stil als een speler een hoofdblessure heeft en kan een tijdelijke wissel worden toegepast.

"In andere sporten, zoals rugby, wordt al zorgvuldig omgegaan met hersenschuddingen, maar het voetbal loopt hierin achter", aldus Gouttebarge. "Het zou goed zijn voor de gezondheid van voetballers als het voetbal hierin meegaat. Wij pleiten hier al sinds 2013 voor."

Ook de KNVB juicht de regel toe. "Invoering van de tienminutenregel zou heel goed zijn. Maar dan niet als vervanging van de huidige drieminutenregel, maar naast de huidige regel", aldus bondsarts Edwin Goedhart. "Er zijn ook situaties waarin je wél binnen drie minuten kunt bepalen wat het beste is voor een speler."

Edwin Goedhart is een van de voorstanders van de invoering van een tienminutenregel. (Foto: Pro Shots)

Oud-profs hebben 3,5 keer zo veel kans op dementie

Het pleidooi voor een tienminutenregel volgt een dag na de publicatie van een onderzoek van de Glasgow University. Daaruit blijkt dat profvoetballers 3,5 keer zo veel kans hebben om later hersenaandoeningen als alzheimer en parkinson te krijgen. Er wordt nog onderzocht of dit door het koppen komt.

Uit het onderzoek bleek ook dat oud-profs gemiddeld langer leven. De onderzoekers van de Glasgow University vergeleken voor het onderzoek de hersenen van 7.676 overleden oud-profvoetballers met die van 23.000 anderen.

Link tussen koppen en hersenschade nog niet aangetoond

Goedhart merkt wel op dat de wetenschap nog nooit heeft kunnen hardmaken dat hersenschade veroorzaakt kan worden door het koppen. "Dat is nog altijd niet wetenschappelijk aangetoond. Het zou kunnen, maar het zou net zo goed niet zo kunnen zijn."

"Op basis van dit onderzoek kan niet geconcludeerd worden dat het koppen de oorzaak is van de verhoogde kans op alzheimer bij de ex-profvoetballers", stelt Goedhart. "Er is helemaal geen onderzoek gedaan naar mogelijke oorzaken. Het gaat bovendien om mensen op leeftijd, die in de jaren vijftig, zestig en zeventig van de vorige eeuw als voetballer actief zijn geweest."

Dat neemt niet weg dat de KNVB en de FIFPro zeer zorgvuldig omgaan met hersenschuddingen in het veld. Eerder dit jaar startte de spelersvakbond een campagne om voetballers te laten beseffen wat er moet gebeuren bij het vermoeden van een hersenschudding.