De Aziatische voetbalbond AFC heeft de finale van de AFC Cup, het tweede bekertoernooi van het continent, dinsdag verplaatst van het Noord-Koreaanse Pyongyang naar het Chinese Sjanghai.

De eindstrijd van het Aziatische bekertoernooi, dat vergelijkbaar is met de Europa League, gaat op 2 november tussen het Noord-Koreaanse 4.25 SC en Al Ahed uit Libanon.

De beslissing van de AFC komt een week nadat Noord-Korea en Zuid-Korea een veelbesproken WK-kwalificatiewedstrijd speelden in Pyongyang (0-0). Er waren bij dat duel bijna geen toeschouwers aanwezig en de wedstrijd was niet te zien op televisie.

De Zuid-Koreaanse spelers schrokken bovendien van de vijandigheid bij de tegenstander. "De wedstrijd was zo heftig dat we blij mogen zijn dat we geen blessures hebben opgelopen. De tegenstander was licht ontvlambaar en agressief", zei aanvoerder Son Heung-min.

De Aziatische voetbalbond stelt in een verklaring dat de AFC Cup-finale verplaatst is na overleg met de commerciële partners. "Zij zagen problemen bij de productie en het uitzenden van wedstrijd."