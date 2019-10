De KNVB heeft Serdar Gözübüyük aangewezen als scheidsrechter voor de kraker tussen Ajax en Feyenoord van komende zondag. Voor de geboren Haarlemmer wordt het zijn eerste Klassieker.

De 33-jarige Gözübüyük krijgt in de Johan Cruijff ArenA assistentie van Charl Schaap en Jan de Vries, zo heeft de KNVB dinsdag bekendgemaakt. Siemen Mulder is vierde official en Jeroen Manschot zal als videoscheidsrechter fungeren.

Gözübüyük mocht deze maand ook al voor het eerst een wedstrijd in de Champions League fluiten. Hij kreeg van de UEFA de leiding over het groepsduel tussen Manchester City en Dinamo Zagreb (2-0) van begin oktober.

Vorig seizoen stond de door Ajax gewonnen Klassieker in de ArenA (3-0) onder leiding van Björn Kuipers. De wedstrijd in De Kuip, die Feyenoord met 6-2 won, werd gefloten door Danny Makkelie. Het duel van zondag in de ArenA begint om 16.45 uur.

De topper van zondag tussen PSV en AZ in het Philips Stadion (aftrap 14.30 uur) staat onder leiding van Pol van Boekel. Allard Lindhout moet die dag de 'Derby van het Noorden' tussen sc Heerenveen en FC Groningen (aftrap 12.15 uur) in goede banen zien te leiden.

Koploper Ajax is de enige club die nog geen nederlaag leed dit Eredivisie-seizoen. De ploeg van trainer Erik ten Hag heeft 26 punten, drie meer dan naaste belager PSV. Feyenoord maakt tot dusver een teleurstellend seizoen door; de ploeg van trainer Jaap Stam staat met veertien punten op de tiende plek.

Aanstellingen Eredivisie speelronde 11 FC Twente-FC Emmen - Christiaan Bax

Willem II-RKC - Kevin Blom

Vitesse-ADO Den Haag - Jeroen Manschot

Fortuna Sittard-VVV-Venlo - Danny Makkelie

Heracles Almelo-PEC Zwolle - Martin Pérez

Heerenveen-FC Groningen - Allard Lindhout

Sparta Rotterdam-FC Utrecht - Sander van der Eijk

PSV-AZ - Pol van Boekel

Ajax-Feyenoord - Serdar Gözübüyük

