Mauricio Pochettino heeft er begrip voor dat er in Engelse media volop wordt gespeculeerd over een naderend ontslag van hem bij Tottenham Hotspur. De Premier League-club presteert dit seizoen tot dusver zeer teleurstellend.

Tottenham morste zaterdag in de thuiswedstrijd tegen Watford (1-1) voor de zesde keer punten in dit nog prille Premier League-seizoen en ook in de Champions League gaat het de 'Spurs' nog niet goed af. De verliezend finalist van vorig seizoen won niet van Olympiakos (2-2) en werd vernederd door Bayern München (2-7)

"Als je niet wint, zijn er altijd geruchten, maar dat betekent niet dat ze waar zijn", zei Pochettino maandagavond op zijn persconferentie voor het treffen met Rode Ster Belgrado van dinsdagavond in de Champions League.

"Ik ben 47 jaar, waarom denk je dat ik nog geen grijze haren heb? Omdat ik geen aandacht besteed aan deze zaken. We moeten wel snel beter gaan presteren, want wat gebeurt er anders in de voetbalwereld? Dat weten jullie net zo goed als ik", zei Pochettino tegen de media, zinspelend op een eventueel ontslag.

Pochettino snapt dat hij onder vuur ligt

Het is de eerste keer sinds zijn aantreden in de zomer van 2014 dat Pochettino in zwaar weer verkeert bij Tottenham. Onder aanvoering van de Argentijn eindigden de 'Spurs' tot dusver elk seizoen in de top vijf van Engeland, met de tweede plek in het seizoen 2016/2017 als hoogtepunt.

Pochettino is niet verrast dat hij enkele maanden na het bereiken van de Champions League-finale al onder vuur ligt. "Dat is voetbal, dus het komt niet als een verrassing. Het gaat altijd om vandaag en morgen, niet om wat er gisteren is gebeurd. Dat moeten we in ons hoofd houden."

De wedstrijd tussen Tottenham Hotspur en Rode Ster Belgrado begint dinsdag om 21.00 uur in Londen. De bezoekers uit Servië staan na twee duels op drie punten, twee meer dan Tottenham en Olympiakos en drie minder dan Bayern München.

Bekijk het programma, de uitslagen en de standen in de Champions League