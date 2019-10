Peter Bosz is ervan doordrongen dat het Champions League-avontuur van Bayer Leverkusen dinsdag zo goed als voorbij is als er wordt verloren van Atlético Madrid. De Nederlandse coach hoopt op een verrassing in Spanje.

"Het mag duidelijk dat we slecht zijn begonnen. We hebben simpelweg punten nodig", zei Bosz maandagavond op zijn perspraatje. Leverkusen verloor in de eerste pouleduels van Lokomotiv Moskou (1-2) en Juventus (3-0).

"Thuis tegen Lokomotiv Moskou mochten we niet verliezen, maar dat gebeurde wel. Uit tegen Juventus ging het beter, maar ook toen verloren we. We moeten nu dus echt de punten gaan pakken."

Volgens Bosz komt het scenario uit dat hij voor aanvang van de Champions League-start al voorspelde. "Ik zei al dat we punten moesten pakken tegen clubs waarvan niemand het verwacht. Tegen Juventus lukte het niet, dus móét het nu tegen Atlético gebeuren."

'Simeone is een fenomeen'

De 55-jarige Bosz is zich ervan bewust dat hij met Leverkusen voor een zware klus staat tegen Atlético, de huidige nummer vijf van Spanje.

"Atlético heeft een heel sterke ploeg en ook een zeer goede trainer. Diego Simeone zet zich al jaren op een indrukwekkende manier in voor de club. Hij is een fenomeen."

Leverkusen kende een slechte aanloop naar de belangrijke Champions League-wedstrijd, want vrijdag werd met 3-0 verloren bij Eintracht Frankfurt. De ploeg van Bosz staat negende in de Bundesliga.

Atlético Madrid-Bayer Leverkusen begint dinsdag om 18.55 uur. De aftrap bij Juventus-Lokomotiv Moskou, het andere duel in groep H, is om 21.00 uur.

