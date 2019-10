Arsenal heeft maandag een gevoelige nederlaag geleden in de laatste wedstrijd van de negende Premier League-speelronde. De 'Gunners' gingen met 1-0 onderuit bij Sheffield United en lijken alweer vroeg in het seizoen af te haken in de Engelse top.

Het winnende doelpunt viel na een half uur en kwam op naam van Sheffield-spits Lys Mousset, die keeper Bernd Leno van dichtbij kansloos liet.

Het Arsenal van manager Unai Emery leed op Bramall Lane de tweede nederlaag van het seizoen en verspeelde al voor de vijfde keer punten. Voorafgaand aan de negende speelronde waren de Londenaren nog de nummer drie, maar ze moeten nu genoegen nemen met de vijfde plaats.

Net als in veel voorgaande seizoenen lijkt de hoop van de Arsenal-fans op de eerste landstitel sinds 2004 vroeg te vervliegen. De achterstand van de dertienvoudig landskampioen op de nog ongeslagen koploper Liverpool is al tien punten.

Sheffield United komt dit seizoen voor het eerst in jaren weer uit op het hoogste niveau en doet het voorlopig goed met een negende plaats. Er werd drie keer gewonnen, drie keer gelijkgespeeld en drie keer verloren.

De volgende wedstrijd van Arsenal is donderdag, wanneer het Portugese Vitória SC op bezoek komt in de poulefase van de Europa League. Zondag wacht in eigen huis een competitieduel met Crystal Palace, dat een punt minder heeft en zesde staat.

Manager Unai Emery leed de tweede nederlaag van het seizoen met Arsenal. (Foto: Pro Shots)

