De Graafschap heeft maandagavond uitstekende zaken gedaan in de Keuken Kampioen Divisie door de topper tegen NAC Breda met 1-2 te winnen. Jong Ajax was mede dankzij een hattrick van spits Lassina Traoré met 4-0 te sterk voor Jong FC Utrecht.

Bij NAC-De Graafschap was het al binnen een minuut 0-1 door een doelpunt van Daryl van Mieghem. Aan het einde van de eerste helft verdubbelde Javier Vet de score en nog voor het rustsignaal kreeg NAC-middenvelder rood na een harde charge.

In de tweede helft ging het tiental van NAC vol overgave op zoek naar de aansluitingstreffer en die viel snel dankzij Huseyin Dogan. Het thuispubliek spoorde de Brabanders aan tot meer, maar De Graafschap hield stand.

Het NAC van trainer Ruud Brood leed voor de tweede keer op rij en voor de vierde keer dit seizoen puntenverlies. Vrijdag werd het al 2-2 op bezoek bij FC Eindhoven.

Dankzij de overwinning in het Rat Verlegh Stadion neemt De Graafschap de tweede plek in de Eerste Divisie op doelsaldo over van NAC. Beide clubs hebben 23 punten uit elf duels. Koploper SC Cambuur heeft twee punten meer.

NAC Breda-keeper Nick Olij werd voorafgaan aan de wedstrijd geëerd als beste keeper van de eerste periode in de Keuken Kampioen Divisie. (Foto: Pro Shots)

Traoré doet van zich spreken bij Jong Ajax

Op drie punten achterstand van De Graafschap en NAC is Jong Ajax de nummer vier. De ploeg van coach Mitchell van der Gaag was vooral dankzij Traoré een maatje te groot voor Jong FC Utrecht.

De achttienjarige spits uit Burkina Faso zorgde na een kwartier voor 1-0 en tekende na rust ook voor de derde en vierde treffer. In de eerste helft was Jurgen Ekkelenkamp de andere doelpuntenmaker.

Verder eindigde Jong AZ-NEC door doelpunten van Zian Flemming (strafschop) en Anthony Musaba in 0-2 en won Jong PSV de stadsderby tegen FC Eindhoven met 2-1. Robin Schoonbrood maakte vlak voor tijd het winnende doelpunt.

De twaalfde speelronde van de Keuken Kampioen Divisie is vrijdag, wanneer alle twintig clubs in actie komen. De wedstrijden beginnen allemaal om 20.00 uur.

Lassina Traoré was met drie treffers de grote man bij Jong Ajax tegen Jong FC Utrecht. (Foto: Pro Shots)

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Keuken Kampioen Divisie