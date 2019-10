Vivianne Miedema behoort tot de twintig genomineerden voor de Gouden Bal voor vrouwen. Het Franse tijdschrift France Football heeft maandagavond de eerste tien kanshebbers bekendgemaakt en de topscorer aller tijden van de Oranjevrouwen zit erbij.

De 23-jarige Miedema greep deze zomer net naast de wereldtitel met Nederland. In de finale van het WK in Frankrijk was topland de Verenigde Staten met 2-0 te sterk.

Met haar club Arsenal werd Miedema bovendien kampioen van Engeland. Met 22 doelpunten werd ze topscorer van de competitie en had ze een groot aandeel in de landstitel.

In de strijd om de Gouden Bal ondervindt Miedema hevige concurrentie, want ook topspeelsters als de Engelse Lucy Bronze en Ellen White, de Amerikaanse Alex Morgan, de Deense Pernille Harder en de Française Amandine Henry maken kans. Later op maandagavond worden nog eens tien genomineerden bekendgemaakt.

Ada Hegerberg won vorig jaar de eerste Gouden Bal voor vrouwen. (Foto: Pro Shots)

Eerste Gouden Bal was voor Hegerberg

De eerste Gouden Bal voor vrouwen werd vorig jaar gewonnen door de Noorse Ada Hegerberg, die uitkomt voor Olympique Lyon. VfL Wolfsburg-speelster Harder en de Duitse Dzsenifer Marozsán (Lyon) completeerden toen het podium.

De Gouden Bal-verkiezing staat los van de FIFA-prijs voor wereldvoetbalster van het jaar, die in september werd toegekend aan de Amerikaanse Megan Rapinoe. Ze troefde toen haar landgenote Morgan en de Engelse Bronze af. Miedema werd vijfde.

Bij de Gouden Bal voor mannen zijn inmiddels twintig van de dertig genomineerden bekend. Uit de succesploeg van Ajax van vorig seizoen krijgen Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt, Donny van de Beek en Dusan Tadic erkenning en ook het Liverpool-duo Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum dingt mee.

Eerste 10 genomineerden Gouden Bal: Sarah Bouhaddi (Olympique Lyon/Frankrijk), Lucy Bronze (Olympique Lyon/Engeland), Nille Fischer (VfL Wolfsburg/Zweden), Pernille Harder (VfL Wolfsburg/Denemarken), Amandine Henry (Olympique Lyon/Frankrijk), Sam Kerr (Chicago Red Stars/Australië), Dzsenifer Marozsán (Olympique Lyon/Duitsland), Vivianne Miedema (Arsenal/Nederland), Alex Morgan (Orlando Pride/VS), Ellen White (Manchester City/Engeland)