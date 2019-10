Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt, Donny van de Beek, Dusan Tadic, Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum behoren tot de genomineerden voor de Gouden Bal. Het Franse tijdschrift France Football maakte maandagavond de dertig genomineerden bekend voor de prestigieuze prijs voor wereldvoetballer van het jaar.

De Jong, De Ligt, Van de Beek en Tadic krijgen erkenning voor hun sterke seizoen bij Ajax, waarmee ze de halve finales van de Champions League haalden. Bovendien werden de landstitel en de beker gepakt. De Ligt (Juventus) en De Jong (FC Barcelona) verdienden een transfer, terwijl Van de Beek en Tadic Ajax trouw bleven.

Van Dijk en Wijnaldum wonnen de Champions League met Liverpool, dat in Engeland net naast de landstitel greep. Met Alisson, Trent Alexander-Arnold, Mohamed Salah, Roberto Firmino en Sadio Mané zijn nog vijf Liverpool-spelers genomineerd voor de Gouden Bal.

Met het Nederlands elftal kenden De Jong, De Ligt, Van de Beek, Van Dijk en Wijnaldum eveneens een sterk seizoen. Oranje bereikte de finale van de Nations League, waarin van Portugal werd verloren.

Vorig jaar ging de Gouden Bal naar Luka Modric van Real Madrid, die ditmaal gepasseerd is. Bij de vrouwen was de prijs voor Ada Hegerberg van Olympique Lyon. De Noorse is ook dit jaar genomineerd en datzelfde geldt voor onder anderen Vivianne Miedema, Lieke Martens en Sari van Veenendaal.

Georginio Wijnaldum en Virgil van Dijk wonnen vorig seizoen de Champions League met Liverpool. (Foto: Pro Shots)

Ajacied Onana mogelijk beste keeper

Oud-Ajacied De Ligt behoort ook tot het tiental dat kansmaakt op de Kopa Trophy als beste speler tot 21 jaar. Ajax-keeper André Onana strijdt met negen anderen - onder wie Gouden Bal-kanshebbers Alisson, Hugo Lloris en Marc-André ter Stegen - om de Yachine Trophy, de prijs voor beste keeper.

De Gouden Bal-verkiezing staat sinds 2016 los van de FIFA-prijs voor wereldvoetballer van het jaar, die in september werd toegekend aan FC Barcelona-sterspeler Messi. In eerdere jaren was er een gecombineerde verkiezing van France Football en de FIFA.

Bij de FIFA-verkiezing behoorde Oranje-aanvoerder Van Dijk vorige maand tot de laatste drie genomineerden. Hij eindigde als tweede. Juventus-vedette Ronaldo completeerde de top drie, die nu ook in de race is voor de Gouden Bal. De prijsuitreiking is op maandag 2 december in Parijs.

Dertig genomineerden Gouden Bal: Sergio Agüero (Manchester City), Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Alisson (Liverpool), Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal), Donny van de Beek (Ajax), Karim Benzema (Real Madrid), Kevin De Bruyne (Manchester City), Virgil van Dijk (Liverpool), João Félix (Benfica/Atlético Madrid), Roberto Firmino (Liverpool), Antoine Griezmann (Atlético Madrid/FC Barcelona), Eden Hazard (Chelsea/Real Madrid), Frenkie de Jong (Ajax/FC Barcelona), Kalidou Koulibaly (Napoli), Robert Lewandowski (Bayern München), Matthijs de Ligt (Ajax/Juventus), Hugo Lloris (Tottenham Hotspur), Riyad Mahrez (Manchester City), Sadio Mané (Liverpool), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain), Cristiano Ronaldo (Juventus), Lionel Messi (FC Barcelona), Bernardo Silva (Manchester City), Mohamed Salah (Liverpool), Son Heung-min (Tottenham Hotspur), Marc-André ter Stegen (FC Barcelona), Raheem Sterling (Manchester City), Dusan Tadic (Ajax), Georginio Wijnaldum (Liverpool)

Tien genomineerden beste speler tot 21 jaar: Samuel Chukwueze (Villarreal), João Félix (Benfica/Atlético Madrid), Matteo Guendouzi (Arsenal), Kai Havertz (Bayer Leverkusen), Moise Kean (Juventus/Everton), Lee Kang-in (Valencia), Matthijs de Ligt (Ajax/Juventus), Andreï Lounine (Real Valladolid), Jadon Sancho (Borussia Dortmund), Vinícius Jr. (Real Madrid)

Tien genomineerden beste keeper: Alisson (Liverpool), Kepa Arrizabalaga (Chelsea), Samir Handanovic (Internazionale), Ederson (Manchester City), Hugo Lloris (Tottenham Hotspur), Manuel Neuer (Bayern München), Jan Oblak (Atlético Madrid), André Onana (Ajax), Marc-André ter Stegen (FC Barcelona), Wojciech Szczesny (Juventus)