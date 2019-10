Het Servische elftal moet het eerstvolgende EK-kwalificatieduel zonder publiek afwerken. De UEFA heeft maandag een straf opgelegd vanwege racistisch gedrag van de fans in de wedstrijd tegen Portugal in september.

Tijdens het met 2-4 verloren duel in Belgrado zou een deel van het publiek zich hebben misdragen tegenover een aantal spelers van Portugal. De straf omvat een proeftijd van een jaar, waarin dezelfde sanctie volgt als de fans opnieuw in de fout gaan.

De Servische bond kreeg ook een boete van 33.000 euro voor andere misdragingen van de supporters. Er werd onder meer vuurwerk afgestoken en er kwamen toeschouwers het veld op.

Het besluit van de UEFA houdt in dat Servië het op 14 november in het lege stadion van Rode Ster Belgrado opneemt tegen Luxemburg. De ploeg van Ajax-aanvoerder Dusan Tadic staat derde in groep B en strijdt achter Oekraïne met Portugal om het tweede EK-ticket.

Onlangs klaagde de UEFA ook al de Bulgaarse bond aan vanwege het wangedrag van een groep hooligans in het EK-kwalificatieduel met Engeland (0-6-nederlaag). Die wedstrijd werd twee keer stilgelegd wegens racisme.

Het duel in Sofia leidde er onder meer al toe dat de bondsvoorzitter én bondscoach van Bulgarije opstapten.

