De Engelse voetbalbond FA heeft maandag besloten dat het FA Cup-duel tussen Haringey Borough en Yeovil Town (0-1) op dinsdag 29 oktober in zijn geheel wordt overgespeeld. De wedstrijd werd zaterdag gestaakt wegens racisme.

Tijdens het duel in de vierde kwalificatieronde werd Haringey-doelman Douglas Pajetat racistisch bejegend door fans van de bezoekende club. Toen hij verhaal ging halen, werd hij bekogeld met onder meer flessen.

De manager van Haringey verzocht zijn spelers daarop om het veld te verlaten en het elftal van Yeovil volgde dat voorbeeld. Even later verschenen beide ploegen weer op het veld, maar de wedstrijd werd niet meer hervat.

Het was de tweede keer in korte tijd dat het Engelse voetbal werd opgeschrikt door racisme. Vorige week maandag misdroeg een groep Bulgaarse hooligans zich tijdens het EK-kwalificatieduel met Engeland. De wedstrijd in Sofia, die in 0-6 eindigde, werd twee keer stilgelegd.

Haringey Borough komt uit op het zevende niveau van Engeland. Yeovil Town speelt in de National League, het vijfde niveau.