Doelman Tim Coremans van Sparta Rotterdam heeft een schorsing van vier wedstrijden gekregen voor de kopstoot die hij zondag uitdeelde in de verloren uitwedstrijd tegen FC Groningen (2-0).

Coremans was gefrustreerd door een duwtje van Kaj Sierhuis in het strafschopgebied en gaf de spits van Groningen vervolgens een kopstoot. Scheidsrechter Kevin Blom kon niet anders dan de keeper weg te sturen en de thuisploeg een penalty te geven.

"Ik accepteer deze straf. Het is zeer onhandig van mij en ik herken mezelf absoluut niet in de overtreding", zegt de 28-jarige Coremans maandag op de site van Sparta. Hij liet na de wedstrijd al weten teleurgesteld in zichzelf te zijn.

Trainer Henk Fraser had op het moment van de rode kaart al drie wissels doorgevoerd, waardoor verdediger Dirk Abels in de resterende minuten het doel moest verdedigen. Hij slaagde er niet in de strafschop van Charlison Benschop te stoppen, waardoor Groningen de wedstrijd in het slot gooide.

Door zijn schorsing moet Coremans de competitiewedstrijden tegen FC Utrecht (thuis), PSV (thuis) en sc Heerenveen (uit) en het bekerduel met FC Volendam voor eigen publiek aan zich voorbij laten gaan.