De aanklager van de KNVB heeft PSV'ers Nick Viergever en Jorrit Hendrix twee duels geschorst na hun rode kaart zaterdag tegen FC Utrecht (3-0-nederlaag). Doelman Tim Coremans van Sparta Rotterdam staat vier wedstrijden aan de kant na zijn kopstoot tegen FC Groningen (2-0-nederlaag).

De KNVB meldt maandag dat Hendrix en Viergever voor drie duels, waarvan één voorwaardelijk, zijn uitgesloten. PSV heeft nog niet gereageerd op de schorsingen.

Verdediger Viergever kreeg tegen FC Utrecht in de 68e minuut een rode kaart na een harde tackle op de enkel van oud-PSV'er Bart Ramselaar. Zeven minuten later moest middenvelder Hendrix vertrekken na een stevige tackle.

Scheidsrechter Danny Makkelie gaf beide rode kaarten na inmenging van de videoscheidsrechter.

PSV speelt aanstaande zondag in de Eredivisie thuis tegen AZ. Een week later volgt een uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam.

Coremans accepteert straf

Coremans was zondag in de slotfase van het uitduel met FC Groningen gefrustreerd door een duwtje van Kaj Sierhuis in het strafschopgebied en gaf de spits vervolgens een kopstoot. Scheidsrechter Kevin Blom kon niet anders dan de Sparta-keeper wegsturen en de thuisploeg een penalty te geven.

"Ik accepteer deze straf. Het is zeer onhandig van mij en ik herken mezelf absoluut niet in de overtreding", zegt de 28-jarige Coremans maandag op de site van Sparta. Hij liet na de wedstrijd al weten teleurgesteld in zichzelf te zijn en heeft het schikkingsvoorstel van de KNVB dan ook geaccepteerd.

Door zijn schorsing moet Coremans de competitiewedstrijden van Sparta tegen FC Utrecht (thuis), PSV (thuis) en sc Heerenveen (uit) en het bekerduel met FC Volendam voor eigen publiek aan zich voorbij laten gaan.

Verdediger Abels op doel door rode kaart

Trainer Henk Fraser had op het moment van de rode kaart al drie wissels doorgevoerd, waardoor verdediger Dirk Abels in de resterende minuten het doel moest verdedigen tegen Groningen. Hij slaagde er niet in de strafschop van Charlison Benschop te stoppen, waardoor de thuisploeg de wedstrijd in het slot gooide.

Het verlies in Groningen betekende voor Sparta de eerste nederlaag sinds 14 september en de derde van het seizoen. De Rotterdammers bezetten momenteel de verdienstelijke achtste plek in de Eredivisie met vijftien punten.

Coremans was vorig seizoen nog de tweede doelman van Sparta, al stond hij in de laatste vier duels wel onder de lat door een blessure bij Roy Kortsmit. Sparta besloot het aflopende contract van Kortsmit niet te verlengen, waardoor Coremans dit seizoen de eerste doelman is.

