Sevilla-trainer Julen Lopetegui vindt het meer dan verdiend dat Luuk de Jong zondag eindelijk zijn eerste doelpunt voor Sevilla maakte. De 29-jarige spits was in zijn achtste competitiewedstrijd voor de Spaanse club matchwinner in het thuisduel met Levante.

"Luuk was de afgelopen weken niet gelukkig voor het doel, maar hij heeft zijn schouders geen moment laten hangen", aldus Lopetegui, die de Oranje-international in de 72e minuut in liet vallen in Estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

Een kwartier later kopte De Jong een voorzet van Jesús Navas binnen en bezorgde Sevilla zo toch nog drie punten in een moeizaam duel. ABC De Sevilla, de krant van de stad, noemt hem maandag zelfs 'De Verlosser van Sevilla'.

"Het was een complexe wedstrijd en ik ben heel blij dat we die alsnog gewonnen hebben", zei Lopetegui. "En ik ben ook blij dat Luuk scoorde. We weten bij Sevilla hoeveel werk hij verzet heeft, ook in de weken dat hij niet scoorde. Hard werken betaalt zich altijd uit. Hopelijk is dit de eerste van vele goals."

Luuk de Jong moest 588 competitieminuten wachten op zijn eerste doelpunt voor Sevilla (Foto: Getty Images)

'Deze goal was zeer belangrijk voor me'

De Jong zelf was uiteraard ook blij met zijn eerste treffer, net op het moment dat hij zijn basisplaats kwijt was. Lopetegui gaf zondag in de spits de voorkeur aan Mexicaans international Javier Hernández.

"Deze goal was zeer belangrijk voor me en ook voor de ploeg", aldus De Jong, die afgelopen zomer voor 12,5 miljoen euro overkwam van PSV.

Mede door de zege op Levante staat Sevilla zesde in La Liga, met evenveel punten als nummer vier Real Sociedad. Donderdag speelt de ploeg van Lopetegui in de Europa League thuis tegen het Luxemburgse Dudelange.

Bekijk het programma en de stand in La Liga