Feyenoord wil Frank Arnesen deze winter aanstellen als technisch directeur, zo melden diverse Nederlandse media maandag. De functie is al vacant sinds het vertrek van Martin van Geel aan het einde van vorig seizoen.

Volgens De Telegraaf wilde Feyenoord Arnesen in eerste instantie aan het einde van dit seizoen aanstellen. De 63-jarige Deen werd echter onlangs bij Anderlecht ontslagen, waardoor hij al op kortere termijn zou kunnen beginnen in Rotterdam.

Arnesen wil bij RTV Rijnmond nog niets bevestigen. "Ik ben nog bezig met het afhandelen van mijn vertrek bij Anderlecht", zegt hij. "Pas daarna ga ik kijken welke mogelijkheden op mijn pad komen."

De functie van technisch directeur bij Feyenoord wordt sinds eind mei op interim-basis ingevuld door Sjaak Troost, lid van de raad van commissarissen. De huidige nummer tien van de Eredivisie is sindsdien op zoek naar een permanente vervanger van Van Geel.

Arnesen begon zijn loopbaan als technisch manager in 1994 bij PSV, waarna hij ook bij Tottenham Hotspur, Chelsea, Hamburger SV, Metalist Charkov en PAOK in die hoedanigheid werkzaam was. De oud-voetballer van Ajax, Valencia, Anderlecht en PSV trad per 1 juni 2017 toe tot de raad van commissarissen van PSV.

Feyenoord zoekt ook naar algemeen directeur

In december 2018 stopte hij bij de Eindhovenaren vanwege zijn vertrek naar Anderlecht, waar hij als technisch directeur werd aangesteld. De Belgische topclub stuurde Arnesen begin oktober de laan uit en daardoor staat niks een overstap naar Feyenoord nog in de weg.

Naast een technisch directeur is Feyenoord ook nog altijd bezig met de zoektocht naar een nieuwe algemeen directeur. Die positie kwam in juli vrij door het ontslag van Jan de Jong en wordt sinds eind september ingevuld door Mark Koevermans, die al als commercieel directeur werkzaam was bij de Rotterdammers.

Feyenoord maakt niet alleen organisatorisch, maar ook op sportief gebied een moeizame periode door. De ploeg van trainer Jaap Stam won slechts drie van de eerste tien competitiewedstrijden en bezet momenteel de tiende plaats in de Eredivisie met veertien punten, twaalf minder dan koploper Ajax.

