Zlatan Ibrahimovic heeft zich zondagavond (lokale tijd) met Los Angeles Galaxy voor de kwartfinales van de play-offs in de MLS geplaatst. De formatie van trainer Guillermo Barros Schelotto won met 1-2 bij Minnesota United FC.

De doelpunten in het Allianz Field Stadium vielen pas in de laatste twintig minuten. Sebastian Lletget opende in de 71e minuut de score namens LA Galaxy en Jonathan dos Santos vergrootte de marge vier minuten later naar twee.

Ján Gregus maakte het nog even spannend door in de 87e minuut de aansluitingstreffer te maken, maar LA Galaxy hield stand. De 38-jarige Ibrahimovic speelde de hele wedstrijd, maar kwam dus niet tot scoren.

Voor een plek in de halve finales van de play-offs neemt vijfvoudig kampioen LA Galaxy het op tegen stadgenoot LAFC (Los Angeles Football Club), dat in het reguliere seizoen ongenaakbaar was en met een verschil van 26 punten bovenaan eindigde in de Western Conference.

De winnaar van de halve eindstrijd plaatst zich voor de finale van de Western Conference. De winnaar van dat duel strijdt dan weer tegen de winnaar van de Eastern Conference om de MLS Cup, het kampioenschap in de Verenigde Staten.

Frank de Boer plaatste zich zaterdag met titelverdediger Atlanta United voor de kwartfinales van de play-offs door New England Revolution met 1-0 opzij te zetten. 'The Five Stripes' nemen het voor een plek in de halve eindstrijd op tegen Philadelphia Union.