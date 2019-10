Steven Berghuis vindt dat Feyenoord niet veel aanspraak mag maken op een hogere positie op de ranglijst dan de huidige tiende plek na tien speelrondes in de Eredivisie. De aanvaller is van mening dat er te weinig verbetering is te zien in het spel van de Rotterdammers.

"We verdienen op basis van het spel ook niet veel beter dan de tiende plaats. We moeten wel in elkaar blijven geloven en vooral in onszelf", zei Berghuis zondag na het teleurstellende 1-1-gelijkspel in de eigen Kuip tegen Heracles Almelo.

Feyenoord is niet alleen pas terug te vinden in het rechterrijtje, maar heeft ook al een straatlengte achterstand op de bovenste ploegen, waardoor de landskampioen van 2017 al vroeg in het seizoen is veroordeeld tot een ware inhaalrace.

"Het is moeilijk om nu naar de ranglijst te kijken. Dat moeten we ook niet doen. De focus moet liggen op het verbeteren van het spel. Dan komen ook de overwinningen. Daar geloof ik zeker in. We hebben echt wel kwaliteiten", aldus Berghuis.

"We mogen meer van onszelf verwachten dan dit. Het vertrouwen is al niet heel groot in de ploeg en dan helpt dit natuurlijk niet mee. Morgen is een nieuwe dag. Be better tomorrow, dat is het enige wat we kunnen doen."

Feyenoord miste in de slotfase nog wel een paar enorme kansen op de winnende 2-1 tegen Heracles Almelo. (Foto: Pro Shots)

'Er gingen best wel weer veel dingen fout'

Feyenoord slaagde er tegen Heracles dus niet in om het tij te keren. De ploeg van de geplaagde trainer Jaap Stam speelde vooral een matige tweede helft en verspeelde daarin dan ook een 1-0-voorsprong.

"Er gingen best wel weer veel dingen fout en we hebben moeite om die te verbeteren. Wat eigenlijk elke keer terugkomt is dat het veld veel te lang wordt waardoor de tegenstander zoveel ruimte krijgt op het middenveld om te voetballen", vertelde Berghuis.

"Het valt in fases soms helemaal uit elkaar. Dat ligt aan de onderlinge communicatie en het drukzetten. Dat gaat niet goed genoeg. Eigenlijk heel erg slecht. Dat mag best gezegd worden. Daar moeten we kritisch naar gaan kijken."

Feyenoord wacht een zware en belangrijke week, met donderdag de uitwedstrijd tegen BSC Young Boys in de groepsfase van de Europa League en drie dagen later de Klassieker in de Johan Cruijff ArenA tegen Ajax.

"Ik heb nooit angst voor de tegenstander. Vanuit de underdogrol is het misschien wat makkelijker. Verdedigen is makkelijker dan het spel maken. Dat was vorig jaar ook al het probleem. Dat proberen we op te lossen, maar dat gaat nog niet van harte", besloot Berghuis.