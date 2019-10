Luuk de Jong heeft zondag zijn eerste doelpunt voor Sevilla gemaakt. De spits zorgde er vlak voor tijd voor dat de Spaanse club in eigen huis wist te winnen van Levante: 1-0. Kevin Strootman was namens Olympique Marseille eveneens trefzeker in de slotfase.

De Jong kwam in de negende competitiewedstrijd van het seizoen een kleine twintig minuten voor tijd binnen de lijnen als vervanger van Nolito. De 29-jarige Nederlander miste een paar minuten later al een enorme kans, maar vier minuten voor tijd was het wel raak.

De Oranje-internaional kopte in de 86e minuut een voorzet van Jesús Navas tegen de touwen en zette Sevilla zo op 1-0. De ploeg van trainer Julen Lopetegui hield die voorsprong in de laatste minuten vast en zo kroonde De Jong zich tot man van de wedstrijd.

Door de zege op Levante klimt Sevilla naar de zesde plaats in La Liga met zestien punten uit negen duels. Levante blijft de nummer elf.

Het is niet de eerste keer deze maand dat De Jong een belangrijk doelpunt maakt in de slotfase. In het EK-kwalificatieduel met Noord-Ierland (3-1) bracht de aanvaller Nederland in de extra tijd op een 2-1-voorsprong.

De Jong verruilde afgelopen zomer PSV voor Sevilla, maar kon zich nog niet echt laten gelden in Spanje. Hij deed voorafgaand aan het duel met Levante aan zeven van de acht competitieduels mee en begon ook steeds in de basis, maar wist nog niet te scoren.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in La Liga

Kevin Strootman is belangrijk voor Olympique Marseille tegen RC Strasbourg. (Foto: Pro Shots)

Ook Strootman belangrijk met late treffer

Ook Strootman was zondag belangrijk voor zijn club. De middenvelder maakte in de blessuretijd de 2-0 namens Olympique Marseille tegen RC Strasbourg.

De 29-jarige Strootman nam in de 94e minuut een penalty en faalde niet vanaf de stip. De Nederlander was bij de 1-0 van Boubacar Kamara na drie minuten al de aangever.

Olympique Marseille stijgt door de 2-0-zege op RC Strasbourg, dat nu hekkensluiter is, naar de vierde plaats in de Franse Lique 1. De achterstand op koploper Paris Saint-Germain is na tien wedstrijden acht punten.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Ligue 1